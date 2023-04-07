"سبايس إكس" تُعد لأول رحلة مدارية تجريبية لصاروخ "ستارشيب"

وأضافت أن "الفريق يعمل على إجراء بروفة على عملية الإطلاق الأسبوع المقبل، تليها أول رحلة تجريبية متكاملة لـ"ستارشيب" بعد نحو أسبوع، في انتظار الموافقات التنظيمية".

وتحتاج "سبايس إكس" إلى ضوء أخضر من الهيئة الناظمة الأمريكية للطيران المدني قبل إجراء الرحلة.

واجتازت "سبايس إكس" في شباط/فبراير الماضي محطة مهمة في تطوير صاروخها العملاق من خلال إنجازها في قاعدتها في بوكا تشيكا بأقصى جنوب تكساس تجربة لافتة على الأرض لمحركات "رابتور" الثلاثة والثلاثين في الطبقة الأولى للصاروخ المسماة "سوبر هيفي" والبالغ علوها 69 مترًا.

وفي المحصلة، نجح تشغيل 31 محركًا من أصل 33 لبضعة ثوانٍ، على ما كتب عبر "تويتر" رئيس الشركة إيلون ماسك.

وتابع ماسك قائلًا: "لكن عدد المحركات هذا كافٍ لبلوغ المدار".