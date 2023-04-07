"سبايس إكس" تُعد لأول رحلة مدارية تجريبية لصاروخ "ستارشيب"
أعلنت "سبايس إكس" أمس الخميس، أنها تعتزم إجراء بروفة عامة الأسبوع المقبل، على عملية إطلاق صاروخها العملاق "ستارشيب"، المعد لنقل بشر إلى القمر والمريخ، تمهيدًا لرحلة مدارية تجريبية قد ينفذها في الأسبوع التالي.
وأوضحت شركة الصناعات الفضائية على تويتر، أن "ستارشيب" أصبح "مكتملًا"، وأرفقت التغريدة بصور للصاروخ تظهر كل طبقاته، علمًا أن الأولى والثانية منها لم تجرِ حتى الآن إلا رحلات تجريبية منفصلة.
وأضافت أن "الفريق يعمل على إجراء بروفة على عملية الإطلاق الأسبوع المقبل، تليها أول رحلة تجريبية متكاملة لـ"ستارشيب" بعد نحو أسبوع، في انتظار الموافقات التنظيمية".
وتحتاج "سبايس إكس" إلى ضوء أخضر من الهيئة الناظمة الأمريكية للطيران المدني قبل إجراء الرحلة.
واجتازت "سبايس إكس" في شباط/فبراير الماضي محطة مهمة في تطوير صاروخها العملاق من خلال إنجازها في قاعدتها في بوكا تشيكا بأقصى جنوب تكساس تجربة لافتة على الأرض لمحركات "رابتور" الثلاثة والثلاثين في الطبقة الأولى للصاروخ المسماة "سوبر هيفي" والبالغ علوها 69 مترًا.
وفي المحصلة، نجح تشغيل 31 محركًا من أصل 33 لبضعة ثوانٍ، على ما كتب عبر "تويتر" رئيس الشركة إيلون ماسك.
وتابع ماسك قائلًا: "لكن عدد المحركات هذا كافٍ لبلوغ المدار".
ووحدها المركبة "ستارشيب"، الطبقة الثانية من الصاروخ، أجرت رحلات فضائية دون المدارية، انتهى كثير منها بانفجارات ضخمة.
واختيرت "ستارشيب" من جانب وكالة ناسا لنقل رواد الفضاء التابعين لها إلى القمر خلال مهمة "أرتيميس 3" التي من المقرر رسميًا إطلاقها عام 2025.