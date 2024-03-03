بعيدا عن السرعة.. ما لا تعرفه عن الضوء
في عالم ظواهر السرعة العالية، يتحقق على الأرض مجموعة من الإنجازات الرائعة، بدءًا من إطلاق المركبات الفضائية وحتى انطلاقات الفهود.
ومع ذلك، فإن تحديد الأسرع على الإطلاق على وجه الأرض ينطوي على الخوض في مجالات فيزياء الجسيمات والظواهر الكونية.
وبحسب تقرير نشره موقع livescience، يظهر الضوء للوهلة الأولى باعتباره المتفوق الرئيس؛ ففي فراغ الفضاء، تتسارع الفوتونات، وهي جسيمات الضوء، بسرعة 186000 ميل في الثانية تقريبًا، لتنطلق في وتيرة لا مثيل لها في الكون. ويبقى الجدل الدائر حول ما إذا كان الضوء يمكن وصفه بأنه "شيء" يسلط الضوء على تعقيدات هذه المسألة.
ويتصارع الفيزيائيون مع طبيعة الضوء، ففي حين يجادل بعضهم بأن الضوء يفتقر إلى الكتلة، وبالتالي لا يمكن اعتباره كيانًا ملموسًا، يؤكد بعضهم الآخر أن طبيعته المزدوجة كموجة وجسيمية تصنفه على أنه "شيء".
ويؤكد جون ماثيوز، عالم الفيزياء في جامعة يوتا أنه في فراغ الفضاء تحمل الفوتونات بالفعل لقب أسرع الكيانات.
ومع ذلك، تشتد المنافسة على سطح الأرض نفسها، خاصة داخل الغلاف الجوي. فمع حقيقة أن السحب الجوية تبطئ الفوتونات، فإن الجسيمات الأخرى، مثل الأشعة الكونية ذات الطاقة العالية جدًا، تظهر سرعات مذهلة.
وتحافظ هذه الجسيمات على سرعتها الهائلة عند دخولها الغلاف الجوي للأرض، متجاوزة سرعة الضوء في هذا الوسط.
أما عندما يتعلق الأمر بالجسيمات ذات الكتلة، فإن النيوترينوات هي المسيطرة، ويسلط جاستن فاندنبروك عالم فيزياء الجسيمات في جامعة ويسكونسن ماديسون، الضوء على السرعة الاستثنائية المحتملة للنيوترينوات، والتي على الرغم من كتلتها الضئيلة، يمكنها أن تتفوق حتى على الفوتونات بنفس مدخلات الطاقة.
وتطرح الطبيعة المراوغة للنيوترينوات تحديات أمام اكتشافها، لذا قام الباحثون المتمركزون في مرصد آيس كيوب في القطب الجنوبي بتركيب أجهزة كشف معقدة داخل مساحات شاسعة من الجليد لالتقاط لمحات عابرة لهذه الجسيمات المراوغة.
ومن خلال تسخير إشعاع شيرينكوف المنبعث أثناء تصادمات النيوترينو مع نوى الجليد، يمكن للعلماء تمييز وجودها بشكل غير مباشر.
وفي عام 2016، حقق علماء آيس كيوب إنجازًا كبيرًا من خلال اكتشاف أعلى نيوترينو طاقة تم تسجيله على الإطلاق؛ ما يمثل علامة فارقة في فيزياء الجسيمات. وأشاد عالم الفيزياء بيل لويس بهذه النتائج، مؤكدا على السرعات غير المسبوقة التي تصل إليها هذه الجسيمات.
واستخدم الباحثون تشبيهًا رقميًا لوضع هذه السرعات في سياقها؛ إذ تم مساواة سرعة الجسيمات بسلاسل من تسعة. وفي حين أن مسرعات الجسيمات التي صنعها الإنسان تصل سرعتها إلى سبع تسعات، فإن النيوترينو فائق السرعة الذي تم اكتشافه في عام 2016 يضم 33 تسعًا مذهلة؛ ما يدل على سرعته التي لا مثيل لها في الجسيمات.
وعلى النقيض من المسرعات التي صممها الإنسان، والتي تتضاءل بالمقارنة مع المسرعات الكونية المنتشرة في جميع أنحاء الكون، فإن هذه الظواهر التي تحدث بشكل طبيعي تتحدى الفهم التقليدي.
وقد تعجب العلماء من تعقيدات مسرعات الجسيمات الطبيعية، مؤكدين على تفوقها على المساعي البشرية.
وفي سعيهم لكشف أسرار السرعة، يواصل الباحثون دفع حدود المعرفة العلمية، مدفوعين بالسرعات المذهلة التي تظهرها الجسيمات داخل الارض وفي الفضاء.
وبينما يكشف التقدم في فيزياء الجسيمات عن آفاق جديدة، فإن السعي لفهم أسرع الكيانات على وجه الأرض يَعِد بإثارة وإلهام البحث العلمي للأجيال القادمة.