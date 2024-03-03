بعيدا عن السرعة.. ما لا تعرفه عن الضوء

في عالم ظواهر السرعة العالية، يتحقق على الأرض مجموعة من الإنجازات الرائعة، بدءًا من إطلاق المركبات الفضائية وحتى انطلاقات الفهود.

ومع ذلك، فإن تحديد الأسرع على الإطلاق على وجه الأرض ينطوي على الخوض في مجالات فيزياء الجسيمات والظواهر الكونية.

وبحسب تقرير نشره موقع livescience، يظهر الضوء للوهلة الأولى باعتباره المتفوق الرئيس؛ ففي فراغ الفضاء، تتسارع الفوتونات، وهي جسيمات الضوء، بسرعة 186000 ميل في الثانية تقريبًا، لتنطلق في وتيرة لا مثيل لها في الكون. ويبقى الجدل الدائر حول ما إذا كان الضوء يمكن وصفه بأنه "شيء" يسلط الضوء على تعقيدات هذه المسألة.

ويتصارع الفيزيائيون مع طبيعة الضوء، ففي حين يجادل بعضهم بأن الضوء يفتقر إلى الكتلة، وبالتالي لا يمكن اعتباره كيانًا ملموسًا، يؤكد بعضهم الآخر أن طبيعته المزدوجة كموجة وجسيمية تصنفه على أنه "شيء".

ويؤكد جون ماثيوز، عالم الفيزياء في جامعة يوتا أنه في فراغ الفضاء تحمل الفوتونات بالفعل لقب أسرع الكيانات.