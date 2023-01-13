زائر نادر.. ماذا نعرف عن المذنب الأخضر الذي يظهر لأول مرة منذ 50 ألف عام؟

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الدكتور جاد القاضي، إن "مرصد القطامية الفلكي بمرآته التي يبلغ قطرها 1.8 مترا، بدأ في رصد المذنب الأخضر C/2022 E3 (ZTF)، فجر 12 يناير، أثناء أقرب نقطة له من الشمس".

وأضاف جاد، في تصريحات لـ"إرم نيوز": "تستستمر رؤية المذنب ورصده من مرصد القطامية الفلكي حتى 1 فبراير المقبل، ويمكن متابعته فى الساعات المتأخرة من الليل في الأيام القادمة باستخدام المناظير الفلكية المختلفة".

ولفت إلى أنه "يتميز بانبعاث غازات تميل للون الأخضر عند اقترابه من الشمس، لذا سمى بالمذنب الأخضر".

وبين أنه "وفقا للحسابات الفلكية يصل المذنب إلى نقطة الحضيض (أقرب نقطة إلى الشمس) على مسافة 166 مليون كيلومتر في فجر 12 يناير، عند زاوية مطلع مستقيم 15h 48m 15s وزاوية ارتفاع +38 درجة 26 دقيقة 15 ثانية ولمعان ظاهري قدره 6.8 دراجات وزاوية طور 60.5 وزاوية استطاله قدراها 79.9 درجة".

وأشار إلى أن "المذنب يصل إلى أقرب نقطة للأرض في الأول من فبراير، على مسافة 42 مليون كيلومتراً، عند لمعان ظاهري 6 دراجات داخل كوكبة، ليظهر للعين المجردة في الأماكن المظلمة بعيد عن إضاءة المدن على شكل قطعة سحابة صغيرة جدا لونها أخضر، وسيقترن بكوكب المريخ بمقدار 1.5 درجة في 11 فبراير".