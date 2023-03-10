طابعة رباعية الأبعاد تعزز منتجات الطب الحيوي

وركز الفريق على صناعة هياكل متعددة الوظائف تتألف من مواد تمتلك خصائص ميكانيكية تحاكي أنسجة الكائنات الحية مثل الدماغ أو الجلد، فضلا عن إمكانية تغيير شكلها وخصائصها من خلال محفزات خارجية مثل الحقول المغناطيسية أو التيارات الكهربائية.

ورغم أن الفريق حقق تقدما في تصنيع الهياكل، لكنها ظلت محدودة جدا من حيث تصميم الشكل وبرمجة استجابة المادة.

وتتسم تقنية الطباعة الجديدة بالتعقيد؛ لأن مادة الطباعة تنتقل من حالة سائلة إلى صلبة أثناء العملية، لذلك فمن الضروري فهم ماهية المواد لتتكيف مع عملية التصنيع والحصول على مادة تتمتع بالسيولة الكافية للتدفق عبر فوهة الطابعة، إلى جانب قوام متماسك بما يكفي للحفاظ على الشكل المطلوب.

وصمم الفريق التقنية الجديدة اعتمادا على منهجية تجمع بين التقنيات النظرية والتجريبية؛ ما يسمح بإطلاق الطباعة رباعية الأبعاد من الصفر، من ناحية الهيكل أو البرامج الحاسوبية المصممة للتحكم به.

وطور الباحثون مواد جديدة قادرة على الشفاء الذاتي دون الحاجة إلى التفاعل معها، مصنوعة من مواد بوليميرية ناعمة وجزيئات مغناطيسية، ويمكن أن تعيد جمع نفسها إذا كُسرت لتستعيد تماسكها الهيكلي بفضل الجزيئات المغناطيسية الموزعة في المادة.