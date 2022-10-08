برنامج محاكاة يحسب احتياجات المحاصيل للري

صمم فريق بحثي من جامعة قرطبة ومعهد الزراعة المستدامة في إسبانيا، برنامج محاكاة جديد لحساب احتياجات المحاصيل للري.

وأوضح الباحثون أن البرنامج يجمع ويدمج البيانات من أكثر من 4 آلاف محطة أرصاد جوية حول العالم.

وعن طريق استخدام النماذج الرياضية، يولد البرنامج أيضا بيانات مناخية للمناطق التي لا توجد بها محطات طقس أو التي يصعب الوصول إليها.

ويمكن للمستخدم الوصول إلى مصادر المعلومات والبيانات المناخية، عن طريق تحميل أداة ClimaSG، والتي يمكن تعديلها يدويا.

وبهذه الطريقة، يمكنك تخصيص قيم مثل متوسط تذبذب درجة الحرارة أو نسب هطول الأمطار المتغيرة، للحصول على احتمالات المطر أو الصقيع أو الجفاف، وتصميم خطط الري لتجنب خسائر المحاصيل.

وأوضح فرانسيسكو فيلالوبوس، الباحث في جامعة قرطبة: "تحسب الأداة بيانات مثل احتمال هطول الأمطار ودرجات الحرارة القصوى والدنيا اليومية، والتي تعد بالغة الأهمية في تصميم خطط الري".

وقال فيلالوبوس: "يمكننا تحسين البرنامج بإضافة متغيرات مثل أمراض الأشجار والآفات الزراعية التي قد تصيب شجر الزيتون، وبهذه الطريقة يمكن للمزارع أن يقرر بدقة أكبر الإجراءات التي يجب أن يتخذها ويدير مزرعته بكفاءة أكبر".

ومن خلال البرنامج الجديد، يمكن للمستخدم توقع سيناريوهات مناخية مستقبلية تصل إلى 50 عاما، بينما تتيح الأداة أيضا إنشاء تقارير ورسوم بيانية تسهل فهم النتائج التي تم الحصول عليها.

وأشار الباحثون أيضا، إلى أن البيانات التي ينتجها هذا البرنامج، والمتاح مجانا لأجهزة ويندوز، تُستخدم لحساب احتياجات الري، وتراكم الصقيع على أشجار الفاكهة واحتمال هطول الأمطار، من بين أمور أخرى.

كما أنه يمكن الاستفادة من البرنامج كأداة تكميلية للبحث، حيث أن المعلومات التي يتوقعها هي إحصاء المعلومات التي يمكن الحصول عليها من محطة الطقس.

وعلى سبيل المثال، يمكن للبرنامج حساب البيانات المناخية التي يمكن استكمالها بأدوات محاكاة الزراعة، وبالتالي حساب العائد الزراعي وكمية المحصول الذي سيتم الحصول عليه.

ويركز الباحثون في الوقت الحالي، على تطوير نماذج محاكاة جديدة تركز على مزارع الزيتون، لتقييم كمية الكربون التي تلتقطها تربة محاصيل الزيتون، واحتياجات الأشجار عند تغيير الظروف البيئية أو درجة الحرارة.