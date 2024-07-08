يطرح "جي ميل" ملخصات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى توفير وقت المستخدمين، من خلال تقديم ملخصات موجزة لرسائل البريد الإلكتروني الطويلة.

وتعمل هذه الميزة التي تحمل اسم "Summarise"، جنبًا إلى جنب مع لوحة "Gemini" الجانبية والأسئلة والأجوبة القادمة في "Gmail"، على تحسين تجربة إستخدام البريد الإلكتروني.

لا حاجة لقراءة المواضيع، تم تصميم هذه الميزة لتوفير ملخصات موجزة لمحادثات البريد الإلكتروني؛ مما يسهل على المستخدمين البقاء على اطلاع بصناديق البريد الوارد الخاصة بهم دون الحاجة إلى قراءة المواضيع الطويلة.

وهذه الميزة هي جزء من لوحة Gemini الجانبية على الويب، وسيتم طرحها الآن على تطبيق Gmail لنظامي التشغيل Android وiOS.

يذكر أن زر هذه الميزة لا يظهر في رسائل البريد الإلكتروني ذات الرد الواحد، إلا أنه يصبح متاحًا عندما يكون هناك ردان على الأقل في المحادثة. وهذا سيكون مفيدًا بشكل خاص لتلخيص المناقشات الموسعة وضمان عدم تفويت النقاط الرئيسية.

أخبار ذات علاقة "مايكروسوفت" تكشف عن أجهزة كمبيوتر معززة بالذكاء الاصطناعي‎

ملخص على شكل نقاط

بمجرد النقر على زر التلخيص، في غضون ثوانٍ قليلة، يتم إنشاء ملخص على شكل نقاط. وسيتم عرض الملخص في نافذة تنزلق لأعلى من أسفل الشاشة.

على الرغم من عدم وجود حقل حاليًّا لإدخال مطالبات المتابعة في الجزء السفلي من الورقة، فقد يتم تقديم هذه الإمكانية مع الإطلاق القادم لـGmail.

ويمكن للمستخدمين توسيع واجهة نافذة التلخيص لتشغل الشاشة بأكملها لتسهيل المشاهدة. وبدأت "غوغل" بالفعل بطرح هذه الميزة وستكون متاحة بالكامل في الأسابيع المقبلة.

ميزات أخرى قادمة

بالإضافة إلى "Summarise"، من المقرر أن تطلق "غوغل" الأسئلة والأجوبة في "Gmail" والرد الذكي السياقي الشهر المقبل، ما يعزز تجربة البريد الإلكتروني بشكل أكبر.

وفي الوقت نفسه، تطرح "Gemini" أيضًا ميزة جديدة للوحة الجانبية على "Gmail" على الويب، مدعومة بـ"Gemini 1.5 Pro"، يمكنها تلخيص سلسلة رسائل البريد الإلكتروني، واقتراح ردود والمساعدة في صياغة رسائل البريد الإلكتروني الجديدة، والمساعدة في العثور على معلومات محددة من الرسائل داخل البريد الوارد أو من ملفات "Google Drive".