غوغل تطلق رسميًا ميزة "Search Live" للبحث بالصوت والكاميرا

أعلنت شركة غوغل عن الإطلاق الرسمي لميزة "Search Live"، وهي خدمة جديدة تُتيح للمستخدمين التفاعل مع مساعد ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال الصوت وكاميرا الهاتف، بهدف توفير إجابات فورية وروابط ومصادر موثوقة من شبكة الإنترنت.

تجربة استخدام مرنة

تتوفر الميزة الجديدة عبر تطبيق غوغل على هواتف أندرويد وiOS، حيث يمكن الوصول إليها من خلال النقر على زر "Live" الجديد أسفل شريط البحث. بعدها، يصبح بإمكان المستخدمين طرح أسئلتهم صوتيًا أو استخدام الكاميرا لإدخال العناصر البصرية ضمن سياق البحث.

كما أضافت غوغل أيقونة مخصصة داخل تطبيق Google Lens، تتيح للمستخدمين بدء محادثة تفاعلية أثناء تصوير ما يرونه أمامهم؛ ما يوسع نطاق الاستخدام العملي للميزة.

يُشار إلى أن "Search Live" كانت قد طُرحت سابقًا ضمن تجربة تجريبية محدودة داخل منصة Google Labs، إلا أنها أصبحت الآن متاحة لجميع المستخدمين، مع الإشارة إلى أنها تدعم اللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي.

حالات استخدام عملية

توضح غوغل أن "Search Live" تحمل إمكانات كبيرة لتقديم قيمة مضافة في الحياة اليومية. على سبيل المثال، يمكن استخدامها لتعلّم طريقة إعداد مشروب معين من خلال تصوير الأدوات المتوفرة وطرح الأسئلة حول وظيفة كل منها.

كذلك، يمكن الاستفادة منها أثناء إعداد جهاز إلكتروني جديد، إذ يستطيع المستخدم توجيه الكاميرا نحو الكابلات وطلب المساعدة من المساعد الذكي حول طريقة التوصيل الصحيحة، ليحصل على إرشادات لحظية دقيقة.

تعزيز تجربة البحث التفاعلي

يمثل إطلاق هذه الميزة جزءًا من جهود غوغل المستمرة لتطوير تجربة البحث وتحويلها من نموذج تقليدي يعتمد على الكلمات المفتاحية إلى تجربة تفاعلية أكثر طبيعية وسلاسة، حيث بات بإمكان المستخدم التحدث مباشرة مع المساعد الرقمي والحصول على ردود فورية مدعومة بروابط ومصادر موثوقة.

ويُتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير واضح في مجالات متعددة مثل التعليم والدعم الفني والمساعدة اليومية، مع فتح آفاق جديدة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية في التطبيقات اليومية.

خطوة نحو المستقبل

ورغم أن الميزة لا تزال مقتصرة على اللغة الإنجليزية، يرى خبراء التقنية أن غوغل تسير نحو توسيع نطاق الدعم اللغوي تدريجيًا ليشمل لغات أخرى في المستقبل القريب. وفي حال تحقق ذلك، فقد تمثل "Search Live" نقلة نوعية في طريقة تفاعل المستخدمين مع محركات البحث، في ظل الدمج المتزايد بين الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية.