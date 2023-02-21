ابتكار نظام ذكي لحصاد طاقة الرياح من طائرات ورقية

وتعتمد التقنية على ربط أجهزة طائرة بمحطات أرضية أو مركبات متحركة تعمل على تحويل الطاقة إلى كهرباء؛ وفقا لموقع تك "إكسبلور".

وأشارت دراسة حديثة أجراها باحثون من مركز عبد السلام العالمي للفيزياء النظرية في إيطاليا إلى أن نظام تعلم الآلة قادر على مجاراة التقلبات الهوائية بكفاءة غير مسبوقة.

وتمتاز التقنية الجديدة بتوفير تكاليف البناء المستهلكة في مراوح الرياح التقليدية، ما يزيد من وصول طاقة الرياح إلى الفئات المجتمعية النائية والفقيرة.

وتواجه الأجهزة الطائرة تحديا في التعامل مع تغيرات الرياح وتقلبات حالة الطقس مع الحفاظ على جودة أدائها واستمرارها بتوليد الكهرباء، ما دفع الباحثين للاعتماد على نماذج حاسوبية للتنبؤ بظروف الطقس مستقبلا، وتكيف الأجهزة الطائرة معها.