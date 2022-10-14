هل تسببت نظارة الواقع المعزز "HoloLens" بإعاقات للجنود الأمريكيين؟‎‎

يجري كونغرس الولايات المتحدة تدقيقا في نظارة الواقع المعزز "HoloLens" التي تنتجها شركة "مايكروسوفت"، ويستخدمها الجيش الأمريكي، وذلك بعد تقارير عن تسببها بإعاقات لعدد من الجنود.

والتدقيق الذي يجريه الكونغرس، يتعلق فيما إن كانت الشراكة بين "مايكروسوفت" و"البنتاغون" لشراء تلك النظارات بقيمة 424 مليون دولار، ستستمر أو سيتم إنهاؤها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية، نقلا عن تقارير أن "أكثر من 80 % من الجنود الذين اختبروا النظارة عانوا من إعاقات جسدية تؤثر على مهماتهم بعد أقل من ثلاث ساعات من الاستخدام".

وأشارت تلك التقارير إلى أن "بعض الجنود يخشون من أن تتسبب التكنولوجيا الجديدة في قتلهم".

ولفتت إلى أن الجيش الأمريكي يقوم باختبار نظارة الواقع المعزز منذ عام 2018، وسط مزاعم أن الجهاز يقوم بتحسين التدريب والمهام في ساحة المعركة من خلال عرض المعلومات الرقمية على الشاشة مع السماح للمستخدمين بالتفاعل مع العالم المادي.

ومع ذلك، تم الكشف أن نظارة "HoloLens" تسبب الصداع وإجهاد العين والغثيان لمرتديها وأصبح الإقبال عليها منخفضًا، وهو ما يمكن أن يوقف المشروع بأكمله.

ووفقًا للصحيفة، فإن الجهاز فشل في أربعة من أصل ستة اختبارات تقييم مع الجيش، ويخشى البعض من أن تجعل الأضواء المتوهجة الساطعة من سماعة الرأس، الجنود هدفًا واضحًا في ساحة المعركة.

وتلقت "مايكروسوفت" حوالي 480 مليون دولارًا في عام 2018، لتطوير نماذج أولية من النظارة، إلا أن التكنولوجيا الجديدة تواجه مشكلات قد تجبر المسؤولين على سحب طلباتهم لأكثر من 100 ألف وحدة.

من جانبه، قال نيكولاس جورتين، مدير عمليات الاختبار والتقييم في وزارة الدفاع الأمريكية، إن النظام يواجه العديد من الإخفاقات في الوظائف الأساسية، على الرغم من أن "مايكروسوفت" قد أنتجت نسخة مطورة.

وتوقع جورتين أن يتم استخدام النظارة إذا تلقت بعض التحسينات وتم تصميم الجهاز ليكون أكثر راحة.

ووصف مسؤولو البنتاغون النظارة الجديدة بأنها وسيلة لتعزيز وعي الجنود بمحيطهم مع إعطائهم القدرة على تحديد الأهداف والأخطار.

وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن النظام يمكن أن يدمج الرؤية الليلية الحرارية والتعرف على الوجه لتزويد الجنود بتحليلات فورية في ساحات القتال البعيدة، كما يمكن أن يساعد في التخطيط لعملية إنقاذ الرهائن من خلال إنشاء نسخة رقمية للمباني.