هوندا تصمم كرسيا متحركا ذكيا يحاكي المشي الطبيعي

ويمكن توجيه هذا الكرسي الآلي عن طريق تغيير الوزن (في الاتجاه الذي تريد تحريكه) أثناء الجلوس عليه، ويمكن أيضاً له التحرك بشكل طبيعي من خلال اكتشاف حركة جسم الشخص، مثل محاكاة مفهوم المشي في الحياة اليومية.

وإضافة إلى حركة الجسم، يمكن توجيه الكرسي المتحرك باستخدام عصا التحكم، وهو أمر ضروري في الأوقات التي ربما يواجه فيها الكرسي أعطالا مفاجئة.

وبحسب هوندا فإن يوني وان يمكن استخدامه في وضعين: الأول منخفض أو ثابت أو وضع مرتفع، وهو وضع قريب جدًا من وضع الشخص الواقف.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها الشركة للترويج لمنتجها سهولة استخدام الكرسي المتحرك الجديد في الحياة اليومية من قبل المعاقين أو كبار السن أو حتى الأطفال إذا شعروا بالتعب والإرهاق خلال التجول في المتنزهات على سبيل المثال.