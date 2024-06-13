ميزة جديدة لمستخدمي "إكس".. إخفاء الإعجابات

منحت منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، ميزة جديدة للمستخدمين تتيح لهم إخفاء المنشورات التي قاموا بالإعجاب بها عن باقي المستخدمين؛ لإضفاء نوع من الخصوصية لديهم عند استخدام التطبيق.

وأوضحت المنصة، أن هذا الإجراء سيُعمل به ابتداء من هذا الأسبوع "لن ترى بعد الآن من قام بالإعجاب بمنشور شخص آخر".

وأشارت إلى أن صاحب المنشور سيحتفظ بعدادات الإعجاب وسيتمكن من معرفة من سجل إعجابًا بمنشوراته، لكنه لن يكون قادرًا على الحصول على قوائم تفصيلية لمشاركات الأشخاص الآخرين.