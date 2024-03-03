من التجسس إلى سرقة البيانات.. أذونات لا تمنحها للتطبيقات

ويجب قبل منح أذونات الوصول إلى بياناتك الشخصية ووظائف هاتفك الذكي، التفكير في المخاطر التي يمكن أن تشكلها على خصوصيتك، حيثُ يمكن لمجرمي الإنترنت جمع معلومات حساسة عنك وبيعها على الويب المظلم، أو الوصول إلى حساباتك الاجتماعية والمالية، أو تغيير كلمات المرور، أو التحكم في جهازك، أو حذف الملفات دون موافقتك.

ويمكن استخدام البيانات لأغراض أكثر شرًا مثل الابتزاز، أو ارتكاب جريمة مالية مثل إفراغ حساباتك، أو فتح بطاقات الائتمان، أو الحصول على قروض، الأمر الذي يدعو المستخدم ليكون يقظًا، ويفكر قبل منح أي أحد أذونات التطبيق التالية:

أبرز التطبيقات

الوصول إلى الكاميرا: يسمح هذا الإذن للتطبيق باستخدام الكاميرا لالتقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو، لذا عند منحها، ضع في اعتبارك وظيفة التطبيق، فإذا كان الأمر متعلقًا بالتصوير الفوتوغرافي أو الجمال أو التواصل، فلا داعي للقلق بشأن ذلك.

لكن إذا كان الأمر يتعلق بالملاحة أو التمويل أو تطبيق الطقس، فكر مرتين إذا كنت تحتاج حقًا إلى كاميرا لمعرفة أين تقود أو ما يحدث في سوق الأوراق المالية، إذ إن المشكلة هي أن المتسللين يمكنهم تشغيل الكاميرا دون أن تلاحظ ذلك ويسجلون أو يلتقطون صورًا لك أو لمحيطك سرًا.