السعودية.. خطوات جديدة في مسعى التحول إلى لاعب عالمي في قطاع الفضاء‎‎

كشفت السعودية عن سلسلة خطوات جديدة في قطاعها الناشئ لتطوير صناعة الفضاء والتحول إلى لاعب عالمي في ذلك القطاع عبر تعزيز قدراتها في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

وظلت صناعة الفضاء تحت هيمنة الدول الكبرى لعقود، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، لكن لدى السعودية، والإمارات المجاورة، أهداف طموحة في مجال الفضاء أيضاً، وقد رأى بعضها النور.

وقررت الحكومة السعودية، الثلاثاء، إنشاء مجلس باسم "المجلس الأعلى للفضاء" برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يقود خطة التنمية الاقتصادية الشاملة (رؤية 2030)، حيث سيشرف المجلس الجديد على قطاع الفضاء.

كما قررت خلال اجتماع دوري لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعديل اسم "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" لتكون "هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية"، وتشرف على مهام مثل الطيف الترددي، والشبكات غير الأرضية، وحجز المدارات، وشبكات الأقمار الصناعية، والتقنيات الناشئة الفضائية.

وتضمنت الخطوات الرسمية الجديدة في قطاع الفضاء، توجيه مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بالرفع بمشروع تنظيم تحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة الفضاء السعودية.

وأسست السعودية هيئة الفضاء في العام 2018 للأشراف على استراتيجية تستهدف تطوير قطاع الفضاء في المملكة، وأطلقت منذ ذلك الحين عدداً من البرنامج والمبادرات التعليمية والتدريبية والتحفيزية، بهدف إعداد كوادر سعودية لترفد صناعة الفضاء.

وقالت هيئة الفضاء عبر موقعها الإلكتروني إن التوجهات الأولية للوكالة ستكون دعم الأبحاث والتطوير والمبتكرين، وتوجيه الجهود لاقتناص الفرص، ومواجهة التحديات العالمية، وتطوير سوق الفضاء، وتسريع وتيرة النمو من خلال الشراكات الدولية مع القطاع الخاص، وبناء الجيل المقبل في مجالات الفضاء والعلوم والتقنيات المستقبلية.

وأضافت أن القرار يأتي في إطار حوكمة القطاع؛ استعداداً لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء.

كما أوضحت أن المجلس الأعلى للفضاء سيتولى وضع السياسات واعتماد الاستراتيجيات، بينما ستقوم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بتنظيم القطاع وإصدار التراخيص، في حين ستعمل وكالة الفضاء السعودية على صناعة السوق، وتحفيز البحث والابتكار وتنفيذ البرامج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحة، قوله إن ترؤس ولي العهد للمجلس الأعلى للفضاء "هو رسالة واضحة لما يمثله قطاع الفضاء من أهمية استراتيجية؛ كونه الاقتصاد التريليوني العالمي القادم، والمحرك الأساسي لتحفيز الابتكار وإلهام الأجيال".

وأضاف أن القرارات الجديدة تمثل نقلة نوعية من حيث التركيز على صناعة سوق الفضاء وتحفيز البحث والابتكار فيه، ومن ثم الانتقال نحو مرحلة تنظيمه وحوكمته.

فيما يقول محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، محمد بن سعود التميمي، إن القرار سيجعل المملكة ضمن المبادرين لقيادة الفضاء الجديد وتبنِّي أنشطته الناشئة، إضافة إلى توفير البنية التحتية الداعمة لتمكين القطاع وازدهاره.

وأشار التميمي إلى أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ستتولى دورها من خلال استحداث التنظيمات والتراخيص والتنسيق والتعاون مع منظمي الفضاء محلياً وعالمياً، وبناء العلاقات مع الجهات الفاعلة في صناعة الفضاء، وتوفير الخبرات والقدرات التنظيمية الوطنية بالقطاع.

ويعد ابتعاث الطلاب السعوديين من الجنسين على حساب الحكومة لدراسة تخصصات الفضاء أحد أبرز ركائز مشروع الفضاء السعودي، حيث يستهدف ابتعاث الطلاب لدراسة ثلاثة تخصصات تتعلق بالفضاء في أفضل 30 جامعة عالمية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير.

وتضم قائمة الجامعات المستهدفة في ذلك البرنامج الذي ينتهي بتوظيف المبتعثين، أسماء مؤسسات تعليمية عريقة في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان، مثل جامعات "هارفرد" و "كامبردج" و "السوربون".