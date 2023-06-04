عودة 3 رواد فضاء صينيين للأرض من محطة تيانغونغ الفضائية

عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين بسلام إلى الأرض بعدما أنجزوا مهمة فضائية في محطة الفضاء الصينية وُصفت بـ"الناجحة"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد.

وهبطت الكبسولة النحاسية للمركبة الفضائية "شنجو-15" شمال البلاد وتحديدًا في منغوليا الداخلية، وفق وكالة شينخوا للأنباء.

وأكّدت الوكالة أنّ فاي جونلونغ ودنغ تشينغمينغ وتشانغ لو خرجوا من الكبسولة "وهم بصحة جيدة"، مشيرة إلى أنّ المهمة حققت "نجاحًا تامًّا".