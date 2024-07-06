كاميرات المراقبة المنزلية.. دليلك لاختيار ما يناسبك

تمنحك الكاميرات المنزلية مزيدًا من الإحساس بالأمان، لأنها تسمح بمراقبة البيت من الداخل والخارج، ويظل اختيارك لنوع الكاميرا وميزاتها أمرًا في غاية الأهمية.

ومع وجود العديد من خيارات السوق، قد يكون اختيار الكاميرات التي تتوافق تمامًا مع احتياجات السلامة الخاصة بك وأسلوب حياتك أمرًا مرهقًا. فبدءًا من أنواع الكاميرات وميزاتها، وحتى خيارات الاتصال وإجراءات الأمان، هناك العديد من الأمور التي يجب عليك معرفتها لمساعدتك في اتخاذ قرار مستنير، وهذه أهمها:

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التوازن بين الجودة والتكلفة:

تختلف تكلفة الكاميرات الأمنية بشكل كبير بناءً على الميزات ودقة الفيديو واختيار خدمة المراقبة الاحترافية، وعلى الرغم من لجوء البعض للخيار الأرخص، إلا أن الفوائد طويلة المدى للنظام الذي يوفر لقطات عالية الجودة واتصالًا موثوقًا وميزات أمان شاملة لا تقدر بثمن.

نوع الكاميرا:

يعد فهم الأنواع المختلفة للكاميرات الخطوة الأولى في الاقتناء، فهنالك الكاميرات الداخلية، والكاميرات الخارجية المقاومة للعوامل الجوية والمصممة لتحملها، وأجراس الباب بالفيديو التي تعمل على تعزيز أمان الباب الأمامي من خلال السماح لك برؤية الزوار والتواصل معهم من خلال الصوت ثنائي الاتجاه.

كذلك هنالك الكاميرات المتنقلة التي تتصل بالواي فاي، وتسمح لك بمراقبة المنزل بسهولة عن بعد من دون أية إمدادات.

مكان التثبيت:

من المهم تحديد نوع الكاميرا بحسب مكان تثبيتها، فيمكن تركيب الكاميرات الخارجية داخليًا، ولكن لا يمكن استخدام الكاميرات الداخلية خارجيًا، لأن الكاميرا الخارجية يجب أن تكون مقاومة للعوامل الجوية بحسب تصنيف IP مناسب، وعادة ما يكون 67. كذلك يجب أن تحدد ما إذا كنت تريد أن تكون الكاميرات مخفية أو ظاهرة. والأخيرة تعد رادعًا جيدًا للصوص.

دقة الصورة:

ابحث عن الكاميرات التي تأتي بدقة عالية، ومن أفضلها 4K للحصول على لقطات فائقة الوضوح، ورؤية ليلية ملونة لظروف الإضاءة المنخفضة، وخيارات مجال الرؤية لضمان تغطية منطقة واسعة. وتذكّر أنه كلما زاد عدد البكسلات، زادت تفاصيل الصورة التي ستتمكن الكاميرا من التقاطها.

ويساعد العدد الأكبر من وحدات البكسل أيضًا في التكبير الرقمي من دون تشويش الصورة بشكل كبير، وتعد دقة الكاميرا الأمنية مهمة جدًا عندما يتعلق الأمر بجودة الفيديو الإجمالية لنظام الكاميرات الخاص بك.

عدسة الكاميرا:

من المهم جدًا اختيار العدسة المناسبة لكاميرات المراقبة، وتتمتع الكاميرات ذات البعد البؤري الأكبر، على سبيل المثال 3.6 ملم، بمجال رؤية أقرب، ويشار إليها بالعدسات ذات الزاوية الواسعة. بينما تعد العدسات ذات الأطوال البؤرية الأصغر مثل 2.8 جيدة لتغطية المسافات الأبعد. فللتقاط المزيد من التفاصيل، يجب تحديد البعد البؤري بشكل صحيح.

الرؤية الليلية:

تحتوي معظم الكاميرات الأمنية المتوفرة في السوق على تقنية الأشعة تحت الحمراء، التي تسمح بالتقاط الفيديو ليلًا في الظلام الدامس، لكن بالأبيض والأسود، وتعد كاميرات الأشعة تحت الحمراء مهمة للمناطق ذات الإضاءة الضعيفة في الليل.

وتحتوي كل كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء على مدى يمكن رؤية الأشياء فيه ليلًا، وهذا ما يُسمى نطاق الإضاءة الذي يقاس بالأمتار.

فكر دائمًا في الكاميرات التي تحتوي على قدر أكبر من الأشعة تحت الحمراء مقارنة بالمسافة الفعلية للمنطقة التي يتم تغطيتها، مع العلم أن بعض الكاميرات ذات الصورة الملونة ليلًا تأتي مع ضوء فلاش بدل الأشعة تحت الحمراء.

طريقة الاتصال:

توفر الكاميرات اللاسلكية المرونة وسهولة التثبيت، ولكن تأكد من قدرة شبكة واي فاي المنزلية على التعامل مع استخدام البيانات، أما الكاميرات السلكية، فهي توفر اتصالًا أكثر استقرارًا، ولكنها تتطلب تركيبًا احترافيًّا.

خيارات التخزين:

اختر بين التخزين المحلي على جهاز مثل بطاقة SD أو التخزين السحابي على خادم سحابي. ولكل منهما إيجابياته وسلبياته من حيث إمكانية الوصول والخصوصية. أما إذا قمت بتركيب نظام كاميرات متكامل، فالتخزين يكون على جهاز DVR مركزي، تتصل به جميع الكاميرات، وهو بدوره يتصل بالإنترنت، ويسمح لك بمشاهدة ما تبثه الكاميرات عن بعد.

حماية الأمن والخصوصية:

لا يقتصر الأمان على المراقبة فحسب، بل يتعلق الأمر أيضًا بالحفاظ على لقطاتك آمنة، لذلك ابحث عن الأنظمة ذات التشفير والتخزين السحابي الآمن للحماية من المتسللين، وإذا كنت تستخدم DVR، حاول وضعه في مكان يصعب الوصول إليه، واحمِهِ بكلمة مرور قوية.

تدابير الخصوصية:

تأكد من أن نظامك يحتوي على ميزات لحماية خصوصيتك، مثل السياج الجغرافي، الذي يمكنه إيقاف تشغيل الكاميرات الداخلية عندما تكون في المنزل.

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اتخاذ الاختيار الصحيح

عند اختيار أفضل نظام كاميرات مراقبة لمنزلك، فكر في كيفية استخدام الكاميرات، فهل تحتاج إلى مراقبة الأطفال، أو مراقبة الباب الأمامي، أو مراقبة العقار بأكمله. إن فهم استخدامك الأساسي سيوجه اختيارك لنوع الكاميرا وميزاتها وموضعها. ومن الأفضل دائمًا أن تقوم بتركيب نظام احترافي يتصل بجهاز DVR مركزي، يحفظ ما تصوّره الكاميرات لفترة تتحدد بحسب القرص الصلب الذي تختاره وقد تصل لأسابيع. ويمكنك من خلال هذا النظام مراقبة منزلك عن بعد، وربط الجهاز المركزي DVR بشاشة خارجية وما إلى ذلك.

وهذا النظام يحتاج إلى احترافي لتركيبه، لأن الكاميرات يجب أن تتصل بالجهاز المركزي DVR عبر كابلات خاصة، ويأتي هذا النظام بخيارين، الأول تناظري Analog أقل تكلفة، ورقمي Digital أغلى.

وفي حال كنت ترغب في نظام أبسط وأقل كلفة، يمكنك اختيار كاميرات الاتصال عبر واي فاي، وهذه الكاميرات توفر لك رؤية ممتازة، وجودة عالية، وغالبيتها يأتي مع نظام دوران عن بعد 360 درجة أفقيًا، و90 درجة عموديًا. ومنها خارجية مقاومة للعوامل الجوية، وداخلية، ويمكنك رؤية ما تبثه على هاتفك.

وهذه الكاميرات سهلة التركيب، ولا تحتاج سوى لسلك طاقة لتعمل، ونقطة اتصال واي فاي، ولا يتطلب ربطها بجهاز تحكم مركزي. لكن أحد عيوبها هو أنها تحفظ الفيديوهات على ذاكرة SD بداخلها. أي أنه إذا أخذ اللص الكاميرا ستخسر ما تم تسجيله، لكن يمكنك الاشتراك بخدمة سحابية شهرية مدفوعة، وربط الكاميرات بها لتخزين الفيديوهات.

أما إذا كنت ترغب في نظام أبسط وأقل تكلفة من النظامين السابقين، فما عليك سوى شراء جرس باب فيديو متصل أو منظار باب مع فيديو. وكليهما يسجل أي حركة أمام باب منزلك بالصوت والصورة على بطاقة SD، ويرسل تنبيهًا إلى هاتفك مع صورة على البريد الإلكتروني لما يحصل أمام باب منزلك.

كما تسمح لك هذه الأجهزة في أي وقت، بمشاهدة ما تبثه الكاميرات في الوقت الحقيقي على تطبيق خاص يتم تثبيته على هاتفك.