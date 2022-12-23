إنتاج بلاستيك جديد يحل محل المعدن والخشب وعظام البشر
ابتكر فريق علمي من جامعة بطرس الأكبر للعلوم التقنية في بطرسبرغ جهازًا لإنتاج نوع جديد من البلاستيك، وحصلوا على براءة اختراع بشأنه.
وبحسب مصدر في وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، يمكن استخدام البلاستيك الجديد على سبيل المثال لإنشاء قطع للمعدات المعقدة أو كمواد خام للطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأشار المصدر إلى أن تكلفة إنتاج البلاستيك الجديد، الذي يجمع بين الخصائص المفيدة لمواد مختلفة ويمكن استخدامه كبديل للمعادن أو الخشب أو حتى أنسجة العظام البشرية، أقل بكثير من تكلفة المواد الطبيعية، بحسب ما أوردته صحيفة "إزفيستيا" الروسية.
وقال إيجور رادشينكو، رئيس مركز أبحاث "RASA-Polytech" التابع للجامعة، إنه "من الناحية العملية، لا يحتاج المستخدم عادةً إلى أعلى خصائص الصلابة للمعادن أو الصفات الفريدة للمواد الأخرى".
وأضاف أن "المركّب الذي اقترحناه يلبي تطلعات المستخدم، حيث لا تزال القوة العالية نسبيًا محفوظة، ولكن في نفس الوقت يتم ضمان خفة المادة أيضاً".
وبحسب الصحيفة، يمكن مقارنة قوة البلاستيك الجديد بصلابة المعادن، ولكنه لا يرقى إلى مستوى صلابة الفولاذ، ومع ذلك يتفوق على الألمنيوم وبعض السبائك، وهو أخف وزناً وأكثر كثافة من الخشب، ويمكن استخدام المادة حيث تكون هناك حاجة للخفة والقوة، وتنشأ هذه المتطلبات، على سبيل المثال، أثناء بناء الطائرات.