إنتاج بلاستيك جديد يحل محل المعدن والخشب وعظام البشر

ابتكر فريق علمي من جامعة بطرس الأكبر للعلوم التقنية في بطرسبرغ جهازًا لإنتاج نوع جديد من البلاستيك، وحصلوا على براءة اختراع بشأنه.

وبحسب مصدر في وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، يمكن استخدام البلاستيك الجديد على سبيل المثال لإنشاء قطع للمعدات المعقدة أو كمواد خام للطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأشار المصدر إلى أن تكلفة إنتاج البلاستيك الجديد، الذي يجمع بين الخصائص المفيدة لمواد مختلفة ويمكن استخدامه كبديل للمعادن أو الخشب أو حتى أنسجة العظام البشرية، أقل بكثير من تكلفة المواد الطبيعية، بحسب ما أوردته صحيفة "إزفيستيا" الروسية.