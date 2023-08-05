رصد كويكب بطول 600 قدم قد يصطدم في الأرض

رصدت خوارزمية كويكبًا بطول 600 قدم من المحتمل أن يصطدم في الأرض، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن الخوارزمية تستخدم من أجل رصد الأجسام الفضائية التي تشكل خطرًا على الأرض، ويتم تصنيفها بأنها خطرة عندما تقترب 5 ملايين ميل من مدار الكوكب.

وأضافت أن الكويكب سيكون بنقطة أقرب من القمر للأرض على بعد 140 ألف ميل، ما يجب أن يجعله يمر بأمان ولا يشكل خطرًا على الكوكب.