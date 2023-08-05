رصد كويكب بطول 600 قدم قد يصطدم في الأرض
رصدت خوارزمية كويكبًا بطول 600 قدم من المحتمل أن يصطدم في الأرض، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وقالت الصحيفة إن الخوارزمية تستخدم من أجل رصد الأجسام الفضائية التي تشكل خطرًا على الأرض، ويتم تصنيفها بأنها خطرة عندما تقترب 5 ملايين ميل من مدار الكوكب.
وأضافت أن الكويكب سيكون بنقطة أقرب من القمر للأرض على بعد 140 ألف ميل، ما يجب أن يجعله يمر بأمان ولا يشكل خطرًا على الكوكب.
خوارزمية ترصد الكويكبات التي تشكل خطرًا على الأرض
والخوارزمية التي أطلق عليها "هيليولينس ثلاثية الأبعاد" صممت للعثور على البيانات في مشروع مرصد فيرا روبن في تشيلي المتوقع افتتاحه عام 2025.
وعثر على الكويكب القريب من الأرض ضمن بيانات مرصد أطلس ومقره هاواي، وكان المرصد قد شاهد الجسم 3 مرات في 4 ليال مختلفة، ويجب أن يتم رؤيته 4 مرات في ليلة واحدة من أجل تحديده كخطر على الأرض.
المصدر: صحيفة "الإندبندنت" البريطانية