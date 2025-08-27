أبرز التسريبات حول أجهزة أبل الجديدة في سبتمبر

من المتوقع أن تكشف شركة "أبل" عن هواتف آيفون الجديدة خلال حدثها السنوي الذي سيعقد داخل مقر الشركة الرئيس في ولاية كاليفورنيا في 9 سبتمبر.

وستكشف "أبل" خلال حدثها السنوي عن سلسلة هواتف آيفون 17، التي تتضمن: آيفون 17، وآيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس، بالإضافة إلى ذلك، من المُتوقع أن تكشف عن إصدار فائق النحافة يُسمّى آيفون 17 آير.

كما ستكشف الشركة عن ساعتي Apple Watch Series 11، وApple Watch Ultra 3، بالإضافة إلى نسخة جديدة من Apple Watch SE، وسماعة AirPods Pro 3. وستتطرق أيضًا إلى نظام التشغيل iOS 26 الذي أعلنت عنه لأول مرة في مؤتمر WWDC 2025، والمتوقع إطلاقه، رسميًا، مباشرة بعد الحدث، وفقاً لما نشرة موقع "البوابة التقنية".

وتالياً أبرز التسريبات عن أجهزة آبل الجديدة المُتوقع إعلانها خلال حدث الشركة المقبل:

سلسلة هواتف آيفون 17

من المُتوقع أن تتضمن سلسلة هواتف آيفون 17 المقبلة 4 طرز، هي:

آيفون 17 الأساس

من غير المتوقع أن يأتي الإصدار الأساس من سلسلة هواتف آيفون 17 مع تغييرات جذرية في التصميم أو الأداء. ومع ذلك، سيأتي مع تحديثات مهمة، تشمل:

التصميم: تغيير بارز في إطار الكاميرا الخلفية ليشبه تصميم هواتف Pixel من جوجل.

الكاميرا الأمامية: قد تصل دقتها إلى 24 ميجابكسل بدلًا من 12 ميجابكسل في سلسلة آيفون 16.

المعالج: قد يعمل بمعالج A18 أو A19.

البطارية: لم تذكر الشائعات أن هناك تحسيناً في سعة البطارية، لكن مزية "Adaptive Power" في iOS 26 ستساعد في إطالة عمرها.

الألوان: الأسود، والأزرق، والفضي، والبنفسجي، والأخضر.

آيفون 17 آير

من المُتوقع أن يحل محل نسخة Plus، ويتميز بتصميم فائق النحافة؛ إذ من المتوقع أن يبلغ سمكه 5.5 ملم فقط. وفيما يتعلق بالمواصفات الأساسية، تشير الشائعات إلى أنها ستأتي على النحو التالي:

الشاشة: يبلغ مقاسها 6.6 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2740×1260 بكسل.

المعالج: قد يعمل بمعالج A19 أو A19 Pro.

البطارية: تبلغ سعتها 2800 ميلّي أمبير في الساعة.

الكاميرا الخلفية: أحادية العدسة.

ذاكرة الوصول العشوائي: تبلغ سعتها 12 جيجابايت.

هاتفا آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس

من المُتوقع أن يأتي هاتفا آيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس، بالمواصفات التالية:

التصميم: هيكل من الألمنيوم بدلًا من التيتانيوم.

الكاميرات: ترقية العدسة المقربة لتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 8x بدلًا من 5x، بالإضافة إلى ترقية دقة الكاميرا الأمامية لتصبح 24 ميجابكسل.

المعالج: A19 Pro.

الألوان: الأسود، والفضي، والأزرق الداكن، والبرتقالي، وإصدار خاص مستوحى من تصميم Liquid Glass في iOS 26.

إصدارات جديدة من ساعات آبل الذكية.. Watch Series 11 و Ultra 3 و SE

إليك أبرز الترقيات المتوقعة في الإصدارات الجديدة من ساعات آبل الذكية مقارنة بالإصدارات الحالية:

ساعة Series 11: تضم شاشة بدقة أعلى، وسطوعاً أفضل، وتعمل بمعالج S11. وقد تُضاف إليها مزية مراقبة ضغط الدم مستقبلًا.

ساعة Ultra 3: تضم شاشة أكبر بدقة قدرها 422×514 بكسل، مع عمر بطارية قد يصل إلى 4 أيام في وضع توفير الطاقة. ومن أبرز الإضافات المحتملة مزبة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لإرسال رسائل طوارئ ومشاركة الموقع في الأماكن التي تفتقر إلى الشبكات الخلوية، وشبكات الواي فاي.

ساعة Watch SE: لم يصدر تحديث لهذا الطراز منذ 2022، لذا من المتوقع إعلان إصدار جديد، هذا العام، يعمل بمعالج S9، ويأتي بتصميم محسّن.

السماعات اللاسلكية AirPods Pro 3

آخر تحديث لهذه السماعات كان في 2022، ومن المتوقع أن تعلن آبل الجيل الجديد في حدثها المقبل، وقد يأتي مع التحديثات التالية:

يضم مستشعرًا لقياس معدل ضربات القلب.

قد تحتوي علبة الشحن على شاشة لمس تفاعلية للتحكم المباشر.

قد يعمل بمعالج H3 الجديد الذي يعزز الأداء، وجودة الصوت، ويُحسن كفاءة خاصية إلغاء الضوضاء، وعمر البطارية.

إطلاق نظام التشغيل iOS 26

ستطلق آبل الإصدار النهائي من نظام التشغيل iOS 26 بعد حدثها القادم. ويتميز iOS 26 بتصميم جديد كُليًا يسمى الزجاج السائل Liquid Glass. ومن أبرز المزايا الجديدة التي يوفرها هذا النظام:

فحص المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة.

الترجمة الفورية للمكالمات والرسائل.

تطبيق مخصص للألعاب.

تحسينات في تطبيق الكاميرا، والصور، وفيس تايم، والرسائل.