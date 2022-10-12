"مايكروسوفت" تطلق وحدة تحكم صوتية جديدة 

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية للتكنولوجيا وحدة تحكم صوتية جديدة عن بُعد وعروضا تقديمية متطورة؛ وذلك بهدف توفير تجربة غنية تتوافق مع خدمات "تيمز – Teams" الخاصة بالشركة.

وكشفت الشركة الأمريكية عن اثنين من الملحقات الجديدة المعتمدة من "مايكروسوفت تيمز" لتحسين إعدادات الاجتماعات المختلطة؛ وهما"Audio Dock" وجهاز التحكم عن بعد "Presenter Plus". والملحقان الجديدان تم تصميمهما لجعل اجتماعات "تيمز" أكثر احتمالاً.

وتعد خدمة "مايكروسوفت تيمز" نظامًا أساسيًا موحدًا للاتصال والتعاون يجمع بين الدردشة المتواصلة في مكان العمل واجتماعات الفيديو وتخزين الملفات وتكامل التطبيقات.

وتتكامل الخدمة مع مجموعة البرامج الإنتاجية الخاصة بالشركة، مثل "مايكروسوفت أوفيس 365"، ويمكن أن تتكامل الخدمة أيضاً مع منتجات أخرى غير تابعة لشركة "مايكروسوفت"

وقدمت الشركة جهاز "Audio Dock"، وهو عبارة عن نظام مكبر صوت متعدد الإمكانات مع شاحن للكمبيوتر الشخصي وأربعة منافذ مختلفة؛ بما في ذلك "HDMI" و"USB-A"، ومنفذا "USB-C". وقالت الشركة إنها صممت الجهاز للمساعدة في تقليل فوضى الأسلاك على المكاتب.

ويمكن توصيل ما يصل إلى شاشتين بتوصيلات "HDMI"و"USB-C"، مع شاحن متعدد يدعم ما يصل إلى 60 وات من الطاقة، وهو ما يكفي لمعظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة. ويوفر الجهاز الصوتي ميكروفونات مزدوجة أمامية مع إمكانيات تقليل الضوضاء.

وهناك أيضاً تحكم متكامل في كتم الصوت أعلى الجهاز يشير بوضوح إلى حالة الميكروفون لتجنب أي حوادث محرجة في أي تطبيق اجتماع يفضله المستخدم.

ويأتي "Audio Dock" معتمداً من خدمة "مايكروسوفت تيمز"، حيث يحصل الجهاز على زر "تيم" متكامل للانضمام بسرعة إلى الاجتماعات.

أما جهاز "Presenter Plus"، فهو عبارة عن جهاز تحكم عن بعد محمول باليد يتيح للمستخدمين الانضمام بسهولة إلى اجتماعات "تيمز"، سواء كانوا في غرفة الاجتماعات أو في المنزل. ويعمل الجهازأيضًا مع تطبيقات الاجتماعات الأخرى، مثل "PowerPoint" أو "Prezi" أو "Keynote".

ويمكن استخدام جهاز التحكم عن بُعد لتقديم الشرائح (slides) وكتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت بضغطة زر، وتوجيه الانتباه إلى مناطق معينة من العرض التقديمي باستخدام مؤشر الشاشة المدمج.

وتشتمل الميزات الأخرى "الفريدة" – كما وصفتها الشركة– بالجهاز على نفس ضوء مؤشر كتم الصوت الموجود في جهاز "Audio Dock"، مع منح القدرة للمستخدم برفع أو خفض يده أثناء محادثات"تيمز" عن طريق الضغط باستمرار على زر "تيمز" المخصص.

ويتصل جهاز التحكم عن بعد عبر "البلوتوث"، ويحتوي على نطاق لاسلكي يصل إلى 10 أمتار، مما يتيح للمستخدم العرض من الجزء الخلفي من الغرفة عند الضرورة.

ولم تعلن "مايكروسوفت" بعد عن موعد الطرح الرسمي للجهازين، ولم تقدم أيضاً أي تفاصيل حول السعر الخاص بهما.