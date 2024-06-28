غوغل تخطط لإنهاء "التمرير المستمر" عبر صفحات البحث

عودة إلى التنسيق الكلاسيكي

إن اعتماد التمرير المستمر، وهي ميزة أصبحت منتشرة في كل مكان عبر منصات مختلفة، يسمح للمستخدمين بتصفح نتائج البحث دون الحاجة إلى النقر فوق زر "Next"، مع تحميل الصفحات تلقائيًا أثناء التمرير لأسفل.

ومع ذلك، قررت غوغل التخلص التدريجي من هذه الميزة. ومن المرجح أن يكون هذا التغيير موضع ترحيب من قبل المستخدمين الذين يفضلون تجربة تصفح أكثر تنظيمًا وتحكمًا، خاصة عند البحث عن معلومات محددة.

وتقول غوغل إنها تهدف من خلال العودة إلى التنسيق الكلاسيكي لتحسين سرعة وكفاءة تقديم نتائج البحث من خلال إيقاف ميزة التمرير المستمر.

ومن خلال عدم التحميل المسبق للصفحات تلقائيًا، يمكن لغوغل تحديد أولويات النتائج التي يبحث عنها المستخدمون بشكل نشط وتسريعها.

وتعتقد الشركة أن نظام ترقيم الصفحات التقليدي سيوفر للمستخدمين مزيدًا من التحكم في عدد النتائج التي يمكنهم عرضها مرة واحدة، مما يعزز تجربة البحث الشاملة.

وسيتم تنفيذ التغيير بالفعل، ومن المتوقع أن يحصل عليه المزيد من المستخدمين في الأيام المقبلة. أما بالنسبة لمستخدمي الهواتف المحمولة، سيتم أيضًا التخلص التدريجي من ميزة التمرير المستمر في الأشهر المقبلة.