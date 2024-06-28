غوغل تخطط لإنهاء "التمرير المستمر" عبر صفحات البحث
اعتمدت غوغل في أكتوبر 2021 ميزة التمرير المستمر لمستخدمي الأجهزة المحمولة، وبحلول نهاية عام 2022، أصبحت الميزة متاحة لمستخدمي الكمبيوتر أيضًا.
ونتيجة لذلك، أصبح من الممكن للمستخدمين تمرير النتائج على صفحة الويب دون الحاجة إلى النقر فوق الزر التالي. ولكن الآن، ستقوم غوغل بتغيير هذه الميزة، لوضع حد لميزة التمرير المستمر في نتائج البحث، وتعود إلى نظام ترقيم الصفحات القديم الأكثر تقليدية.
وسيدخل هذا التغيير حيز التنفيذ في البداية على متصفحات الكمبيوتر، ومن المقرر أن يتبعه الأجهزة المحمولة في الأشهر المقبلة.
عودة إلى التنسيق الكلاسيكي
إن اعتماد التمرير المستمر، وهي ميزة أصبحت منتشرة في كل مكان عبر منصات مختلفة، يسمح للمستخدمين بتصفح نتائج البحث دون الحاجة إلى النقر فوق زر "Next"، مع تحميل الصفحات تلقائيًا أثناء التمرير لأسفل.
ومع ذلك، قررت غوغل التخلص التدريجي من هذه الميزة. ومن المرجح أن يكون هذا التغيير موضع ترحيب من قبل المستخدمين الذين يفضلون تجربة تصفح أكثر تنظيمًا وتحكمًا، خاصة عند البحث عن معلومات محددة.
وتقول غوغل إنها تهدف من خلال العودة إلى التنسيق الكلاسيكي لتحسين سرعة وكفاءة تقديم نتائج البحث من خلال إيقاف ميزة التمرير المستمر.
ومن خلال عدم التحميل المسبق للصفحات تلقائيًا، يمكن لغوغل تحديد أولويات النتائج التي يبحث عنها المستخدمون بشكل نشط وتسريعها.
وتعتقد الشركة أن نظام ترقيم الصفحات التقليدي سيوفر للمستخدمين مزيدًا من التحكم في عدد النتائج التي يمكنهم عرضها مرة واحدة، مما يعزز تجربة البحث الشاملة.
وسيتم تنفيذ التغيير بالفعل، ومن المتوقع أن يحصل عليه المزيد من المستخدمين في الأيام المقبلة. أما بالنسبة لمستخدمي الهواتف المحمولة، سيتم أيضًا التخلص التدريجي من ميزة التمرير المستمر في الأشهر المقبلة.
تجربة مستخدم أفضل
يأتي قرار إنهاء التمرير المستمر بعد أن لاحظت غوغل أن الميزة لا تلبي توقعات المستخدمين لتحميل المزيد من النتائج بسرعة.
من خلال العودة إلى نظام ترقيم الصفحات التقليدي، تهدف غوغل إلى تحسين سرعة وكفاءة نتائج البحث الخاصة بها.
وتقول إنها واثقة من أن هذا التغيير سيؤدي إلى تجربة مستخدم أفضل من خلال توفير وصول أسرع إلى المعلومات الأكثر صلة.
بالإضافة إلى هذه التغييرات، فإن دمج غوغل مؤخرًا لـ Gemini AI في تطبيقات Workspace، بما في ذلك المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات وDrive، قد يؤثر أيضًا على تجربة البحث.