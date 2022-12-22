تطوير نماذج لأنف إلكتروني يمكنه إعادة حاسة الشم المفقودة

وفي غضون، ذلك ظهرت طرق وتقنيات تسعى لعلاج اختلال وظيفة الشم والتي تكون بشكل جزئي أو كلي، وبرز في ذلك الإطار طريقة التدريب على الرائحة بزيوت عطرية ومحاولة المصاب تخيل الرائحة، لكن الطريقة لم تأتِ بالنتائج المروجة.

ووفق "لي سويربي"، الأستاذ المساعد في قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في جامعة ويسترن بلندن، أونتاريو، فإنه يمكن تقسيم الإصابة باختلال حاسة الشم، إلى ثلاث فئات: الأولى الإصابة ما بعد الصدمة، بمعنى أن المصاب عانى من صدمة في الرأس فقد على إثرها حاسة الشم، والثانية بعد الإصابة بفيروس كورونا، والثالثة لسبب مجهول.

واستوحى ريتشارد كوستانزو، عالم وظائف الأعضاء بجامعة فرجينيا كومنولث والذي يقود الفريق المطور للتقنية الجديدة فكرة القوقعة السمعية للقيام بالمهمة في تطوير الأنف الإلكتروني.

وقال إن الجهاز عبارة عن نظام استشعار يلتقط الروائح (يسمونها بصمات الروائح) ثم يقوم بتشفيرها بلغة الكمبيوتر، ثم يحفز الكمبيوتر الموجود بالجهاز أجزاء مختلفة من الدماغ لتوليد تصورات عن الرائحة، سواء كانت تصورات جيدة أو تصورات سيئة - وينتهي الأمر عند تحفيز الدماغ.

وأوضح كوستانزو، أن النسخة الأولية من هذه الأنوف الإلكترونية يمكن ارتداؤها على مجموعة من النظارات.

وقال "يمكن أن يكون لديك مسبار استشعار صغير متصل بكمبيوتر صغير على جانب النظارات. تمامًا مثل غرسة القوقعة الصناعية، سيتم بعد ذلك نقل معلومات الكمبيوتر إلى الدماغ من خلال موجات الراديو".