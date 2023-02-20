هل تصبح إشارات المرور بأربعة ألوان؟
اقترح مهندسو نقل من جامعة ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية إضافة لون أبيض إلى إشارات المرور لمساعدة السيارات ذاتية القيادة على تنظيم التدفق المروري وتحسين قدرة السائقين على التعامل مع الحركة المرورية.
وبالإضافة إلى اللون الأحمر، الذي يعني التوقف والأخضر للحركة، فإن اللون الأبيض يخبر السائقين بلحاق السيارة التي تسير أمامهم، إذ نجحت الطريقة الجديدة في محاكاة حاسوبية بتقليل وقت السفر على الطرقات وعبور التقاطعات مع تقليل استهلاك الوقود.
وقال الأستاذ الدكتور علي حاجبابي، المشارك في الدراسة: "تسمح إضافة المرحلة البيضاء في تسلسل عمل الإشارة المرورية بتحسين القدرة الحسابية للسيارات ذاتية القيادة"؛ وفقا لموقع "تك إكسبلور".
وترتبط الطريقة الجديدة بقدرة السيارات ذاتية القيادة على التواصل لاسلكيا فيما بينها ومع الحاسوب الذي يتحكم بالإشارة المرورية.
ويؤدي اقتراب مجموعة سيارات ذاتية القيادة من الإشارة إلى تشغيل اللون الأبيض لتسهيل عبور السيارات التي يقودها البشر.
ويعمل الباحثون على تطوير نظام مروري جديد يُدعى "نظام التحكم المتنقل" لتنظيم حركة المرور عند وجود سيارات ذاتية القيادة، وتزود الإشارة البيضاء سائقي السيارات بخيار جديد يزيد من أمان الحركة على الطرقات.
واختبر الباحثون الإشارة البيضاء لأول مرة عام 2020، ولكن الفكرة الأولية اعتمدت على تواصل الحاسوب المركزي المتحكم بالإشارة المرورية مع السيارات ذاتية القيادة، ثم إجرائه للحسابات اللازمة وإرسالها إلى السيارات لتتحرك وفقها.
أما التقنية الجديدة فتعتمد على الحوسبة الموزعة من خلال استخدام القدرات الحسابية لجميع السيارات ذاتية القيادة معا، لتحديد طريقة سير الحركة المرورية بالشكل الأمثل، ما يزيد كفاءة الحركة ويقلل من مشكلات التواصل.
وأجرى الباحثون محاكاة صغيرة للحركة المرورية بعد إضافة الإشارة البيضاء، وأظهرت النتائج أن السيارات ذاتية القيادة تحسن من آلية المرور، وأن الإشارة البيضاء تقلل من استهلاك الوقود نتيجة تقليل الحاجة إلى السير والتوقف.
وكشفت التجربة أيضا عن زيادة كفاءة الحركة المرورية مع زيادة عدد السيارات ذاتية القيادة التي تعبر التقاطع، فمجموع قدراتها الحسابية يزيد من كفاءة المرور ومرونته.
ويرى الباحثون أن التقنية الجديدة تستلزم وقتا لتطبيقها على الواقع من خلال إضافة اللون الأبيض إلى جميع الإشارات المرورية، فضلا عن تزويد السيارات ذاتية القيادة بالقدرة على التعامل معها.