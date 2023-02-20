هل تصبح إشارات المرور بأربعة ألوان؟

ويعمل الباحثون على تطوير نظام مروري جديد يُدعى "نظام التحكم المتنقل" لتنظيم حركة المرور عند وجود سيارات ذاتية القيادة، وتزود الإشارة البيضاء سائقي السيارات بخيار جديد يزيد من أمان الحركة على الطرقات.

واختبر الباحثون الإشارة البيضاء لأول مرة عام 2020، ولكن الفكرة الأولية اعتمدت على تواصل الحاسوب المركزي المتحكم بالإشارة المرورية مع السيارات ذاتية القيادة، ثم إجرائه للحسابات اللازمة وإرسالها إلى السيارات لتتحرك وفقها.

أما التقنية الجديدة فتعتمد على الحوسبة الموزعة من خلال استخدام القدرات الحسابية لجميع السيارات ذاتية القيادة معا، لتحديد طريقة سير الحركة المرورية بالشكل الأمثل، ما يزيد كفاءة الحركة ويقلل من مشكلات التواصل.