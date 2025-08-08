رؤية "مايكروسوفت 2030".. عالم بدون "ماوس" ولوحة مفاتيح

نشرت شركة "مايكروسوفت"، فيديو يتحدث عن الدور الكبير، الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي في كيفية التفاعل البشري مع أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة خلال السنوات المقبلة.

والفديو، الذي تم نشره على منصة "يوتيوب"، يحمل عنوان "رؤية مايكروسوفت ويندوز 2030"، حيثُ "سيبدو عالم استخدام الماوس ولوحة المفاتيح والكتابة غريبًا".

تفاعل جديد

ويبدأ الفيديو مع نائب رئيس "مايكروسوفت" لأمن المؤسسات وأنظمة التشغيل، ديفيد ويستون، الذي يقول: "سيبدو عالم استخدام الماوس ولوحة المفاتيح والكتابة غريبًا، كما هو الحال بالنسبة لجيل الألفية الذي يستخدم نظام التشغيل DOS القديم".

وبيّن أنه بحلول عام 2030، سيستخدم الناس بشكل أقل أعينهم وأيديهم، لكنهم سيكونون أكثر تواصلًا مع أجهزة الكمبيوتر، إذ يبدو أن "مايكروسوفت" تريد من المستخدمين التفاعل مع أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة خلال السنوات المقبلة بطريقة تواصل أكثر طبيعية.

وأشار ويستون إلى أن الإصدار المستقبلي من ويندوز سيكون متعدد الوسائط، مما يسمح للمستخدمين بالتحدث إليه أو الإشارة إليه وربما حتى مجرد النظر إلى شيء ما وطلب الرد منه.

وذكر أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، سيتمكن المستخدمون من توظيف خبير أمن مدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيثُ سيتفاعل مع المستخدمين تمامًا كما يتفاعل مع أي شخص آخر، الأمر الذي يساعد في جعل خدمات الأمن متاحة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو أمر يقتصر، حاليًا، على الشركات الكبيرة.

أما في تعليقه على ثورة الذكاء الاصطناعي، قال ويستون إن هذه التكنولوجيا ستجعل أشياء مثل إنشاء جداول البيانات، وإعداد تقارير النفقات، وغيرها من الأمور غير ضرورية، وستساعدنا على استعادة جزء كبير من وقتنا.

خيال علمي

وقد يبدو هذا وكأنه ضرب من الخيال العلمي، لكن "مايكروسوفت" تستثمر مليارات الدولارات بنشاط في هذه التكنولوجيا.

ففي السنوات القليلة الماضية، قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بدمج كوبايلوت، روبوت المحادثة الخاص بها المدعوم بالذكاء الاصطناعي، في منتجات متنوعة، بما في ذلك ويندوز، وأوفيس.

وأضافت الشركة، مؤخرًا، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين استخدام كوبايلوت بقول عبارة "Hey Copilot" الشهيرة واستخدامها لتنفيذ إجراءات مثل تغيير إعدادات النظام والبحث عن معلومات على الإنترنت.