لأمنك الرقمي.. 5 أشياء تجنب توصيلها بمنفذ USB على جهازك‎‎

تحتوي ملايين الأجهزة على منافذ USB، لكن وجود المنفذ في حاسوبك المحمول أو هاتفك لا يعني أنه من الجيد توصيلها جميعًا. لذلك، إليك 5 حالات ينصح بتجنب توصيل جهازك بمنفذ USB فيها.

أقراص فلاش عشوائية

قد تظن أن البرامج الضارة هي برامج ذكية تصيب حاسوبك عبر شبكة الإنترنت أو تستخدم حيلة معقدة لإجبارك على تشغيلها، لكن الأمر أسهل بكثير من ذلك. ما عليك سوى تحميل محرك أقراص USB بالبرامج الضارة، وتركه قرب أنظمة الحاسوب التي تريد اختراقها، والانتظار. فقريباً، سيلتقط شخص ما هذا القرص، ويتساءل عما فيه، ويوصله.

من هنا، قد يعمل البرنامج الخبيث تلقائياً إذا لم يكن جهاز الكمبيوتر مهيأً بشكل صحيح لمنع ذلك. ولمزيد من الفاعلية، تتم تسمية الملفات الخبيثة بأسماء مثل "محاضر اجتماعات سرية" أو "صور مشبوهة" لتشجيعك على النقر عليها.

في السياق عينه، يمكن أن يستخدم الهاكر محرك أقراص محمولًا عليه شعار شركة لجعله يبدو أكثر موثوقية وزيادة احتمالية توصيله.

أخبار ذات علاقة قدرات خارقة.. 4 طرق ذكية للاستفادة من منفذ USB في التلفزيون

جهاز USB قاتل

ربما سمعت في السابق عما يسمى USB القاتل، وهو عبارة عن جهاز مصمم ليبدو وكأنه محركات أقراص محمولة، لكنه في الواقع مصمم لتخزين كمية هائلة من الطاقة ببطء باستخدام مكثف داخلي، ثم يقوم بتفريغ الطاقة التي جمعها في الكمبيوتر بجهد عالٍ قادر على تدميره بالكامل.

شواحن وملحقات مقلدة

نظريًا، يجب أن يتوافق كل جهاز USB مع معايير ومواصفات تقنية USB لضمان سلامة توصيله. لكن عمليًّا، لا تولي العديد من الملحقات الرخيصة، خاصة شواحن USB الرخيصة اهتمامًا كبيرًا بمتطلبات السلامة. والأمر المريب حقًا هو أن بعض الشواحن المقلدة تحمل علامات مزيفة تشير إلى توافقها مع معايير السلامة.

أجهزة غير موثوقة

هناك العديد من أجهزة USB الجديدة المنتشرة تشمل كل شيء من مراوح USB إلى سخانات القهوة. وبينما قد تكون هذه الأجهزة لطيفة ومضحكة، ولكنْ هناك دائمًا احتمال وجود نوع من برامج التجسس الصامتة مثبت عليها من مصدر لا يعلمه أحد. وعند توصيلها تقوم بسحب البيانات عن جهازك وترسلها إلى الهاكر.

محطات شحن عامة

قد تحتاج أحيانًا إلى استخدام محطات الشحن العامة، رغم أن معظم الناس يحملون معهم بطاريات احتياطية "باور بانك". ولكن، عليك أن تكون حذرًا، إذ يمكن للمخترقين استخدام هذه الشواحن لاختراق هاتفك الذكي أو أجهزتك الأخرى دون علمك.

صحيح أن هذا النوع من الاختراق قد لا يكون شائعًا جدًا، لكن الأماكن المكتظة مثل المطارات ومحطات النقل الجماعي تُعد أهدافًا سهلة للغاية للمخترقين.

ولحماية نفسك من هذا النوع من الهجمات، يمكنك شراء كابل شحن USB آمن. وتُعرف هذه الكابلات بأسماء مختلفة، مثل "كابلات مانعة للبيانات" أو "كابلات الطاقة فقط"، لأنها تفتقر أساسًا إلى أسلاك البيانات المادية الموجودة في كابلات USB العادية. هذا يعني أنه من المستحيل أن يتم نقل البيانات عبرها.