هل يصبح الذكاء الاصطناعي أداة بيد صناع "البروباغندا"؟

وللتخفيف من مخاطر احتمال تصديق المشاركين للأكاذيب، أبلغ المشاركون بعد إكمال الاستطلاع أن المقالات جاءت من مصادر دعائية، وربما تحتوي معلومات كاذبة.

واستخدم الباحثون برنامج GPT-3 لإنشاء مقالات حول المواضيع الستة نفسها. بالنسبة لكل موضوع، قام الباحثون بتزويد GPT-3 بجملة أو جملتين من المقالة الدعائية الأصلية المنتجة بشرياً، التي تشكل النقطة الرئيسية للمقال، بالإضافة إلى ثلاث مقالات دعائية أخرى حول مواضيع غير ذات صلة.

وطلب من GPT-3 إنشاء ثلاث مقالات حول كل موضوع، بدلاً من مقال واحد، لضمان عدم تكرار نتيجة واحدة، يكون كل مقال يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي فريدا من نوعه.

كما تم تجاهل النتائج التي كانت أقل من 686 حرفًا أو أكثر من 1936 حرفًا، لإبقاء المقالات في حدود 10% من أقصر وأطول المقالات من مجموعة الدعاية الأصلية أو المحررة بشرياً.

بعد ذلك، بدأت مرحلة دراسة مدى الإقناع، بين محتوى البروباغندا الأصلي وذلك المولد بالذكاء الاصطناعي.

واستعان الباحثون بشركة Lucid، وهي شركة مسح تركز على تحقيق التمثيل الجغرافي والديموغرافي لإجراء مقابلات، وتم توجيه أسئلة للمشاركين عن مدى الموافقة أو عدم الموافقة على 4 من موضوعات الدعاية الـ 6، والتي تم اختيارها عشوائيًا، من دون قراءة مقال حول هذه المواضيع. بعد ذلك، قدمت لكل مشارك مقالات حول الموضوعين المتبقيين.

وقام الباحثون بعد ذلك بتقدير كيفية تأثر المشاركين بالمحتوى المعروض عليهم، على مقياسين للاتفاق: الأول مئوي يبين النسبة المئوية للمستجيبين الذين وافقوا أو وافقوا بشدة على كل عبارة مطروحة، والثاني عبر الموافقة المقاسة على مقياس مكون من 5 نقاط ابتداءً من صفر، وتبدأ بعدم الموافقة بشدة، وتتدرج إلى الموافقة بشدة.

نتائج متقاربة.. الإقناع ممكن

وقارنت الدراسة في تقييمها بين تأثير قراءة الدعاية الأصلية من عدمه، لناحية الموافقة على الجمل المختصرة للموضوعات، وفي حين أن 24.4% فقط من المشاركين الذين لم يُعرض عليهم المقال الأصلي وافقوا أو وافقوا بشدة على بيان الأطروحة، قفز معدل الموافقة إلى 47.4% (زيادة قدرها 23 نقطة مئوية) بين المشاركين الذين قرؤوا الدعاية الأصلية.

أما الدعاية الناتجة عن GPT-3، فقد جاءت أيضًا مقنعة للغاية بدورها، فقد وافق 43.5% من المشاركين الذين قرؤوا مقالًا تم إنشاؤه بواسطة هذا البرنامج، أو وافقوا بشدة على الجمل المطروحة عليهم، مقارنة بـ 24.4% ممن لم يقرؤوا مقالات الذكاء الاصطناعي.

ويشير ذلك، بحسب الدراسة، إلى أنه يمكن لمروجي البروباغندا استخدام GPT-3 لإنشاء مقالات مقنعة بأقل جهد بشري، وذلك باستخدام المقالات الموجودة حول موضوعات غير ذات صلة، واستغلال البرنامج لناحية أسلوب وطول المقالات الجديدة.