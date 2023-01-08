الكشف عن أذكى خلاط في العالم

وأوضحت الشركة المصنعة أن "الذكاء الذي يميز الخلاط يتمثل في قياس المكونات الرطبة والجافة تمامًا مثل الدقيق والسكر والبيض والحليب والماء والملح، حيث يمكن إجراء حسابات الكميات بدقة".

ويحتوي الخلاط أيضًا على ميزة تسمى "Auto Sense"، والتي تعمل مع وصفات محددة لمراقبة التغييرات في الملمس واللزوجة من خلال ردود فعل عزم دوران المحرك لتحسين السرعات وإيقاف تشغيل المحرك، وفقًا لذلك.