الكشف عن أذكى خلاط في العالم

الكشف عن أذكى خلاط في العالم

هدير محمد

كشفت شركة "GE Profile" عن تصميم خلاط للمطبخ، يوصف بأنه "الأذكى في العالم" ويعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال معرض التقنيات الاستهلاكية "CES 2023".

وأعلنت الشركة أن "أذكى خلاط في العالم" حصل على جائزة "CES Innovations Awards Honoree" في فئة الأجهزة المنزلية، بفضل التقنيات الذكية التي زود بها.

يستطيع الإنسان التحكم بـ"الخلاط الذكي" عن طريق الصوت، كما يحتوي على ميزة الـ"Auto Sense"، والتي تعمل على مراقبة التغييرات في الملمس واللزوجة

وأوضحت الشركة المصنعة أن "الذكاء الذي يميز الخلاط يتمثل في قياس المكونات الرطبة والجافة تمامًا مثل الدقيق والسكر والبيض والحليب والماء والملح، حيث يمكن إجراء حسابات الكميات بدقة".

ويحتوي الخلاط أيضًا على ميزة تسمى "Auto Sense"، والتي تعمل مع وصفات محددة لمراقبة التغييرات في الملمس واللزوجة من خلال ردود فعل عزم دوران المحرك لتحسين السرعات وإيقاف تشغيل المحرك، وفقًا لذلك.

خصصت شركة "GE Profile" تطبيقا مليئا بالعشرات من وصفات الطبخ القائمة على الخلاط لمساعدة الطاهي على تجربة مخبوزات جديدة بثقة.
موقع "cnet" التقني
الكشف عن أذكى خلاط في العالم
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وزودت الشركة الخلاط بميزة التحكم الصوتي دون الحاجة لاستخدام اليدين، من خلال توافقه الكامل مع Alexa و Google Assistant لإتمام عدد من المهام حتى عندما تكون يديك مشغولة بمشروع آخر أو تكون شديدة اللزوجة بحيث لا تلمس لوحة التحكم.

وحددت الشركة سعرا للخلاط الذكي يقارب 1000 دولار أمريكي، ويباع بشكل حصري لدى أحد المتاجر العالمية.

علوم وتقنية

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