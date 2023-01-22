تقنية لتدفئة المباني بالطاقة الشمسية المخزنة في الرمال

وعلى عكس غالبية الحلول التكنولوجية النظيفة المعقدة الموجودة حاليًا والتي غالبًا ما تصنع من مواد نادرة وباهظة الثمن، يتكون نظام الشركة الفنلندية لتخزين وتوزيع الحرارة من أنابيب بسيطة ومضخات وصمامات، إضافة للعنصر الأساسي في العملية وهو الرمل.

وداخل النظام، يعمل التسخين الذي يتم عبر الكهرباء المستمدة من الطاقة المتجددة على رفع درجة الهواء إلى أكثر من 600 درجة مئوية. يتم تدوير الهواء الساخن عبر شبكة من الأنابيب داخل وعاء تخزين حراري ضخم مملوء بالرمل.

بعد ذلك، يتدفق الهواء الساخن مرة أخرى من الوعاء إلى مبادل حراري، حيث يقوم بتسخين المياه التي يتم تدويرها بعد ذلك من خلال أنظمة التدفئة في المبنى.

وتضمن سعة تخزين الرمال الحرارية أن يظل الهواء المتدفق ساخنًا بدرجة كافية للحفاظ على دفء ماء التدفئة (والمباني).