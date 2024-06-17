سماعات رأس جديدة للتخفيف من أعراض متلازمة "صدمة الحب"

ابتكر علماء من جامعة زنجان في إيران وجامعة بيليفيلد في ألمانيا، جهازا جديدا يحفز الدماغ من خلال تيار كهربائي خفيف، للتعافي من "متلازمة صدمة الحب"، أو ما يطلق عليه LTS.

وقال العلماء، إن الانفصال صعب، وقد يسبب ألما عاطفيًّا شديدًا، ولكن سماعة رأس جديدة بقيمة 500 دولار أمريكي قد تخفف من البؤس والسلبية والاكتئاب، التي تصاحب العلاقات الفاشلة.

وفي الدراسة التي أجراها العلماء، ارتدى 36 متطوعًا يعانون من متلازمة صدمة الحب الجهاز الذي يحفز الدماغ، وتم تقسيم المتطوعين إلى 3 مجموعات، ترتدي كل منها سماعات التحفيز بالتيار المباشر عبر الجمجمة (tDCS) لمدة 20 دقيقة، مرتين يوميًّا وعلى مدار خمسة أيام.

وفي إحدى المجموعات، كان التيار يستهدف قشرة الفص الجبهي الظهرية الوحشية (DLPFC). وفي المجموعة الثانية، كان يستهدف قشرة الفص الجبهي البطني الوحشي (VLPFC). أما في الثالثة، فتم إيقاف تشغيل سماعة الرأس.

وقال العلماء إن دراسات التصوير العصبي أشارت إلى وجود صلة عصبية نفسية بين تجارب الانفصال والفاجعة، وأن مناطق محددة في الفص الجبهي متورطة.

وخلص العلماء إلى أن التحفيز الكهربائي لمنطفتي DLPFC وVLPFC قلّل بشكل كبير من أعراض متلازمة "صدمة الحب" وحسن حالة الاكتئاب والقلق للمتطوعين، كما أنهم ظلوا يشعرون بتحسن كبير حتى بعد توقف العلاج.

يذكر أن متلازمة "صدمة الحب" يمكن أن تسبب اضطرابا عاطفيا، واكتئابا، وقلقا، وأرقا، وتقلبا في المزاج، وأحيانا قد تزيد من خطر الانتحار، بالإضافة إلى الشعور بعدم الأمان والعجز والذنب.