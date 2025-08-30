بقوة 25 واط.. أبل تضيف ميزة شحن لاسلكية جديدة إلى آيفون

إذا كان لديك آيفون 16، أو إذا اشتريت آيفون 17 جديدا عند إطلاقه بعد فترة قصيرة، فستتوفر لديك خيارات أكثر لشحن هاتفك لاسلكيًا بأقصى سرعة ممكنة.

وسيحصل هاتف آيفون الخاص بك على العديد من ميزات الشحن الرائعة عند إطلاق نظام iOS 26 بعد بضعة أسابيع.

وإحدى أكثر الميزات فائدة هي تقديرات وقت الشحن.

فعند بدء شحن هاتف آيفون، سواءً سلكيًا أم لاسلكيًا، سيحسب هاتفك المدة التي سيستغرقها للوصول إلى 80% من البطارية، ويعرض هذه المعلومات على شاشة القفل.

تحديث شامل

بالإضافة إلى ذلك، يجري نظام iOS 26 تحديثًا شاملاً لقسم البطارية في تطبيق الإعدادات على هاتف آيفون.

فهناك رسومات جديدة تشير إلى ما إذا كانت بعض التطبيقات تستنزف بطارية الهاتف بشكل أسرع من المعتاد.

كما يساعد وضع الطاقة التكيفية الجديد على إطالة عمر بطارية جهاز آيفون الخاص بك.

وأخيرًا، على الرغم من عدم إعلان أبل رسميًا عن ذلك، فقد تم الكشف عن أن سلسلة آيفون 16 بأكملها ستحصل على ميزة شحن رائعة أخرى، وهي الشحن اللاسلكي الأسرع.

قدرة شحن جديدة

وحتى الآن، تدعم أحدث طرز آيفون 16 وخاصة Pro الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 25 واط، وهي أسرع من أي هواتف آيفون سابقة.

ومع ذلك، يتطلب هذا استخدام شاحن MagSafe ومحول طاقة متوافق بقدرة 30 واط أو أكثر. ومع نظام iOS 26، ستقوم أبل بتحديث سلسلة آيفون 16 بالكامل لدعم معيار Qi2 25W الجديد، باستثناء 16e.

وسيسمح هذا لسلسلة هواتف آيفون 16 بالشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 25 واط عند استخدام شاحن Qi2 25W متوافق أو شاحن MagSafe.

وفي السابق، كانت سرعة الشحن اللاسلكي لأجهزة آيفون مقتصرة على 15 واط عند إقرانها بشاحن غير MagSafe.

لكن للأسف، ستحتاج إلى آيفون 16 أو 17 للحصول على هذه السرعات التي تصل إلى 25 واط.

أما إذا كان لديك هاتف آيفون 15 أو أقدم، سيقتصر شحن هاتفك اللاسلكي على سرعات أبطأ.

وستظل الطاقة القصوى 15 واط عند استخدام شاحن MagSafe.

ولا بد من الإشارة إلى أن أبل كانت قد أعلنت رسميًا أن حدث آيفون 17سيقام يوم الثلاثاء 9 أيلول، ويُتوقع إصدار iOS 26 في الأيام التالية.