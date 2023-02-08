ابتكار "جل" يحسن نتائج ترقيع العظام ويعزز شفاءها

توصلت دراسة جديدة إلى أنه يمكن استخدام جزيئات المخاط في إنتاج مادة اصطناعية يمكن حقنها في العظام للمساعدة في التئامها وتعويض الجزء المفقود منها.

وطور باحثون في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ستوكهولم "KTH" مادة هلامية نشطة بيولوجيا يقولون، إنها يمكن أن تحل محل "المعيار الذهبي السريري" للتطعيم الذاتي.

وبحسب الدراسة الجديدة، فإنه يمكن استبدال العظام المفقودة بعظام صحية مأخوذة من جزء آخر من جسم المريض.

وقال هونجي يان الباحث في المعهد، إن مادة الجل تحتوي على جزيئات المخاط "الموسين" mucins المشتقة من مخاط البقر.