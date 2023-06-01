الصين: نسعى لتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي

وأتاحت إدارة الفضاء السيبراني الصينية مشروع اللوائح التنظيمية للتعليق العام، ومن المرجح أن يتم تبنيه.

وتم الكشف عن النص تزامنا مع إعلان العديد من شركات التكنولوجيا الصينية، مثل "بايدو" و"علي بابا" و"جاي دي.كوم" و"بيت دانس" (الشركة الأم لتيك توك)، في الأسابيع الأخيرة، أنها تعمل على نماذج روبوت محادثة خاصة بها على أمل تكرار نجاح "تشات جي بي تي" الأميركي.

وأعلنت الصين عن خطط طموحة لتصبح رائدة على مستوى العالم في قطاع الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وتقدّر شركة الاستشارات ماكينزي أن هذا القطاع يمكن أن يساهم بحلول ذلك بنحو 600 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي كل عام.