هذا ما سيجلبه تحديث "iOS 17.5" في مايو المقبل
تستمر أبل في جلب المزيد من الميزات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، لمستخدمي آيفون مع إصدار "iOS 17.5" المتوقع في مايو/أيار المقبل، الذي سيكون الإصدار الأخير قبل أن تعلن الشركة عن إصدار "iOS 18" في الشهر الذي يليه.
وأصدرت شركة أبل أول إصدار تجريبي من "iOS 17.5" للمختبرين، بعد يومين من إطلاق الشركة الإصدار التجريبي للمطورين وبعد حوالي شهر من إصدار "iOS 17.4" الذي تعرف من خلاله مستخدمو آيفون على الميزات الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي التي ستجعل أجهزة آيفون مختلفة تمامًا عما كانت عليه في السابق.
لكننا الآن نحول تركيزنا نحو إصدار "iOS 17.5" والذي من المحتمل أن يكون الأخير قبل أن تعلن أبل عن إصدار "iOS 18" في مؤتمر WWDC 2024 في يونيو/حزيران.
تحميل التطبيقات
وأصبح بإمكان مستخدمي أبل في الاتحاد الأوروبي أخيرًا تنزيل التطبيقات من موقع المطورين، ولا يقتصر ذلك فقط على المحتوى المتاح على متاجر التطبيقات.
وتم ذلك بعد اتهام شركة أبل بفرض رسوم على المطورين ورسوم مقابل عمليات تثبيت تطبيقاتها ومنع الوصول إلى هذه التطبيقات من مصادر أخرى لأسباب أمنية.
لكن حكم الاتحاد الأوروبي أجبر شركة أبل على فتح جميع المنافذ.
وبذلك سيستفيد المستخدمون الذين يحصلون على الإصدار التجريبي من "iOS 17.5" في الاتحاد الأوروبي من هذا التغيير.
كذلك، ستقوم أبل أيضًا بتوفير سلسلة من واجهات برمجة التطبيقات للتكامل مع وظائف النظام للمطورين.
تعطيل أجهزة التتبع
تعمل أبل وغوغل أخيرًا على حل مشكلة إساءة استخدام "AirTags" لتتبع الأشخاص من دون علمهم.
وتشير سلاسل التعليمات البرمجية لتطبيق "Find My Phone" في الإصدار التجريبي من "iOS 17.5" إلى ميزة تعطيل أجهزة التتبع هذه.
وحتى الأجهزة غير التابعة لشركة أبل التي ستأتي إلى مستخدمي آيفون الشهر المقبل سيكون من الممكن تعطيلها.
تغييرات في التصميم
تمت الإشارة إلى أن الإصدار التجريبي من "iOS 17.5" سيشهد تعديلات دقيقة على التصميم لتطبيقات مثل "Apple Books" وأداة البودكاست على الشاشة الرئيسة.
وبالمثل، فقد تم إجراء تعديلات على أيقونة الوصول إلى مفاتيح المرور لمتصفحات الويب في تطبيق الإعدادات.
مكالمات "FaceTime"
ويشير الإصدار التجريبي من "iOS 17.5" إلى أنه قد يكون هناك خيار جديد وهو "حظر جميع المشاركين" لمكالمات "FaceTime" الجماعية؛ ما قد يساعد المستخدمين على مكافحة البريد العشوائي.