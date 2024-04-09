هذا ما سيجلبه تحديث "iOS 17.5" في مايو المقبل

تستمر أبل في جلب المزيد من الميزات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، لمستخدمي آيفون مع إصدار "iOS 17.5" المتوقع في مايو/أيار المقبل، الذي سيكون الإصدار الأخير قبل أن تعلن الشركة عن إصدار "iOS 18" في الشهر الذي يليه.

وأصدرت شركة أبل أول إصدار تجريبي من "iOS 17.5" للمختبرين، بعد يومين من إطلاق الشركة الإصدار التجريبي للمطورين وبعد حوالي شهر من إصدار "iOS 17.4" الذي تعرف من خلاله مستخدمو آيفون على الميزات الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي التي ستجعل أجهزة آيفون مختلفة تمامًا عما كانت عليه في السابق.

لكننا الآن نحول تركيزنا نحو إصدار "iOS 17.5" والذي من المحتمل أن يكون الأخير قبل أن تعلن أبل عن إصدار "iOS 18" في مؤتمر WWDC 2024 في يونيو/حزيران.

تحميل التطبيقات

وأصبح بإمكان مستخدمي أبل في الاتحاد الأوروبي أخيرًا تنزيل التطبيقات من موقع المطورين، ولا يقتصر ذلك فقط على المحتوى المتاح على متاجر التطبيقات.

وتم ذلك بعد اتهام شركة أبل بفرض رسوم على المطورين ورسوم مقابل عمليات تثبيت تطبيقاتها ومنع الوصول إلى هذه التطبيقات من مصادر أخرى لأسباب أمنية.

لكن حكم الاتحاد الأوروبي أجبر شركة أبل على فتح جميع المنافذ.

وبذلك سيستفيد المستخدمون الذين يحصلون على الإصدار التجريبي من "iOS 17.5" في الاتحاد الأوروبي من هذا التغيير.

كذلك، ستقوم أبل أيضًا بتوفير سلسلة من واجهات برمجة التطبيقات للتكامل مع وظائف النظام للمطورين.