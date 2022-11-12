تغريدة من حساب تويتر مزيف "موثق" تكبد شركة أدوية خسائر بالمليارات
تكبدت شركة Eli Lilly لصناعات الأدوية خسائر بمليارات الدولارات، وفقاً لتقارير دولية، بسبب تغريدة نشرها حساب مزيف ينتحل اسمها حصل على توثيق بالعلامة الزرقاء.
وبحسب صحيفة The Star، انخفض سهم الشركة بنسبة 4.37% يوم الجمعة، مما أدى إلى خسارتها أكثر من 15 مليار دولار من القيمة السوقية.
وتأتي تلك الواقعة، التي تمثلت في تغريدة أعلن فيها الحساب المزيف عن تقديم الشركة للأنسولين مجاناً، كأحدث حلقات سلسلة فوضى الحسابات المزيفة التي ضربت تويتر بسبب قرارات رئيسها إيلون ماسك المتخبطة.
وجاء في التغريدة الصادرة من الحساب المزيف على لسان الشركة، والتي انتشرت بشكل واسع: "نحن متحمسون للإعلان عن أن الأنسولين مجاني الآن".
وحظيت تلك التغريدة المزيفة بتفاعل كبير بين جمهور المنصة، وحصدت آلاف المشاركات والإعجابات وتعامل الجمهور معها بصدق في البداية كون الحساب موثق بالعلامة الزرقاء.
من جهتها، نشرت الشركة عبر حسابها الرسمي، تغريدة للاعتذار عما بدر تجاه المجتمع من الحساب المزيف وللتأكيد على أن الأنسولين ليس مجاناً كما أشيع.
وجاء في التغريدة الرسمية: "نعتذر لمن تلقوا رسالة مضللة من حساب مزيف لشركة Lilly. حساب تويتر الرسمي لدينا هو @LillyPad".
وواجهت شركات الأدوية ضغوطًا كبيرة مؤخراً بسبب ارتفاع تكلفة الأنسولين والأدوية الأخرى.
وقال متحدث باسم الشركة: "نحن ملتزمون بشدة بضمان حصول المرضى والعملاء على معلومات دقيقة حول أدويتنا، في الأيام الأخيرة، نقلت حسابات تويتر المزيفة أو حسابات المحاكاة الساخرة لشركة Lilly معلومات خاطئة، ونحن نعمل على تصحيح هذا الموقف".
وبالمثل، انخفضت أسهم شركة "لوكهيد مارتن" بعد أن قال حساب مزيف موثق بالعلامة الزرقاء إن الشركة ستوقف مبيعات الأسلحة في بعض البلدان منها الولايات المتحدة، بحسب موقع "fortune".
وتم استهداف شركتي الألعاب "ننتندو" و"فالف" أيضًا من قبل المخادعين الذين يستخدمون حسابات موثقة مزيفة، وكذلك كان الرياضيون البارزون ضحايا تلك الهجمة، بما في ذلك نجم الدوري الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس وغيره.