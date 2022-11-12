تغريدة من حساب تويتر مزيف "موثق" تكبد شركة أدوية خسائر بالمليارات

تكبدت شركة Eli Lilly لصناعات الأدوية خسائر بمليارات الدولارات، وفقاً لتقارير دولية، بسبب تغريدة نشرها حساب مزيف ينتحل اسمها حصل على توثيق بالعلامة الزرقاء.

وبحسب صحيفة The Star، انخفض سهم الشركة بنسبة 4.37% يوم الجمعة، مما أدى إلى خسارتها أكثر من 15 مليار دولار من القيمة السوقية.

وتأتي تلك الواقعة، التي تمثلت في تغريدة أعلن فيها الحساب المزيف عن تقديم الشركة للأنسولين مجاناً، كأحدث حلقات سلسلة فوضى الحسابات المزيفة التي ضربت تويتر بسبب قرارات رئيسها إيلون ماسك المتخبطة.

وجاء في التغريدة الصادرة من الحساب المزيف على لسان الشركة، والتي انتشرت بشكل واسع: "نحن متحمسون للإعلان عن أن الأنسولين مجاني الآن".