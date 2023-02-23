حالة نادرة تصيب مراهقًا بالإغماء عند وجوده بين الفتيات
أثار مراهق هندي يبلغ من العمر 17 عامًا، جدلًا واسعًا بعد انتشار قصته الفريدة، إذ أصيب بـ"حالة علمية" نادرة تجعله يتعرَّض لإغماء مفاجئ بمجرد وجوده بين عدد من الفتيات.
ووجد الصبي ويدعى مانيش شانكار براساد، نفسه محاطًا بمئات الفتيات في قاعة الامتحان، دون أن يكون معه أي طالب ذكر آخر، وهو ما جعله يصاب بالتوتر الشديد لدرجة أنه تعرَّض للإغماء.
ويقول العلماء إن العديد من الشباب قد يعانون من درجة معينة من القلق عند التفاعل مع فتيات أو حتى الاقتراب منهن، ولكن لدى البعض يكون هذا الشعور غامرًا لدرجة أنهم ببساطة يفقدون وعيهم.
وكان من المفترض أن يخضع مانيش وهو من كلية "العلامة إقبال" في بيهار شريف لاختبار الرياضيات، ولم تتح له الفرصة قط لذلك، إذ فقد وعيه بعد أن وجد نفسه محاطًا بنحو 500 فتاة في قاعة الامتحانات.
وقالت عمته لوكالة أنباء ANI: "كان بمفرده مع 500 فتاة في مركز الامتحان؛ ما تسبب في إصابته بالإغماء والحمى"، مضيفة أنه "تم نقل الصبي بسرعة إلى مستشفى محلي لإجراء تقييم طبي".
بدوره، قال والد مانيش في وقت لاحق لتلفزيون الهند إن المراهق استعاد وعيه بعد ساعات من "الإغماء"، وقد اهتز من تجربة كونه الفتى الوحيد في غرفة مليئة بالفتيات لدرجة أنه بالكاد يستطيع التحدث عند سؤاله عن سبب إصابته بالإغماء.
وليس من الواضح كيف انتهى الأمر بالطالب في غرفة مليئة بالفتيات لامتحان الرياضيات، لكن السلطات تعتقد أنه لا بد أنه وضع جنسه بطريق الخطأ كأنثى في استمارة الطلب، بحسب موقع "أوديتي سنترال".
وربما لم يكن الخطأ هو خطأه، لكن يبدو أنه كان لديه الوقت لتصحيحه بعد رؤية الجنس في بطاقة القبول الخاصة به، لكنه لم يفعل ذلك لأسباب غير معروفة.
ولم يتضح ما إذا كان مانيش شانكار براساد يعاني من رهاب النساء، أو الخوف غير المنطقي من النساء، أو ما إذا كان ببساطة خجولًا بشكل لا يصدق.
ولكن هناك شيئًا واحدًا مؤكدًا وهو أنه احتاج إلى بعض الوقت للتعافي بعد الحادث، ولكنه لم يفعل ذلك، إذ اضطر لخوض الامتحان في الأسبوع التالي.