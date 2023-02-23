حالة نادرة تصيب مراهقًا بالإغماء عند وجوده بين الفتيات

ويقول العلماء إن العديد من الشباب قد يعانون من درجة معينة من القلق عند التفاعل مع فتيات أو حتى الاقتراب منهن، ولكن لدى البعض يكون هذا الشعور غامرًا لدرجة أنهم ببساطة يفقدون وعيهم.

وكان من المفترض أن يخضع مانيش وهو من كلية "العلامة إقبال" في بيهار شريف لاختبار الرياضيات، ولم تتح له الفرصة قط لذلك، إذ فقد وعيه بعد أن وجد نفسه محاطًا بنحو 500 فتاة في قاعة الامتحانات.

وقالت عمته لوكالة أنباء ANI: "كان بمفرده مع 500 فتاة في مركز الامتحان؛ ما تسبب في إصابته بالإغماء والحمى"، مضيفة أنه "تم نقل الصبي بسرعة إلى مستشفى محلي لإجراء تقييم طبي".