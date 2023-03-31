"الدفع مقابل التوثيق".. معضلة جديدة على تويتر

تشكل العلامة الزرقاء رمزا لتوثيق حسابات الشخصيات والمؤسسات على تويتر، لكنها ستختفي بعد الأول من نيسان/أبريل لدى جميع المستخدمين، ولن تعود متاحة إلا لمن يدفع رسما ماليا لقاء الحصول عليها.

وبعد محاولة أولى عمد خلالها جحافل من المتصيدين الإلكترونيين إلى انتحال أسماء شخصيات شهيرة بينهم إيلون ماسك نفسه، يعتزم رئيس الشبكة الاجتماعية إنجاز هذا التطور، رغم كل الصعاب.

وقد أصبحت هذه العلامة الزرقاء، الملصقة بجانب اسم الملف الشخصي، منذ إطلاقها عام 2009، من العلامات الأساسية على تويتر، إذ تهافت عليها أصحاب الحسابات الراغبون في توثيقها، ما سمح للمنصة بأن تصبح منتدى آمنا للنجوم والسياسيين والمنظمات والصحفيين.