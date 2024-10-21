لماذا لم يعد الناس متحمسين لتجديد الهواتف الذكية؟

أصبحت الهواتف مملة للغاية لدرجة أنه لا يهم حقًا ما إذا كنت تقوم بالترقية إلى هاتف ذكي رائد أو البقاء على جهاز متوسط ​​المدى. ويبدو أن الهاتف الذكي نفسه عالق في الماضي، ويكافح من أجل التطور.

ذلك جعل مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم أضعف، حيث يحتفظ المزيد من الناس بهواتفهم لفترات أطول، وهذا في حد ذاته يشير إلى أن المستهلكين لا يشعرون بالحاجة إلى ترقية الهواتف الذكية سنويًا كما كانوا يفعلون في السابق.

فقدان الحماس

هذا هو الواقع اليوم، وقد بدأت الصناعة في الاعتراف بذلك. فالإثارة المتمثلة في امتلاك هاتف ذكي جديد لم تعد تبدو كما كانت عليه قبل 5 إلى 6 سنوات. حتى العلامات التجارية لم تعد تبدو متحمسة خلال أحداث الإطلاق الجديدة.

فإطلاق المنتجات التي كانت تحظى بترويج كبير في السابق أصبح الآن يبدو مبالغًا فيه وغير مثير للإعجاب في كثير من الأحيان، حتى أنه يمكن للمستهلكين بسهولة التنبؤ بما سيطلق، وكيف سيتم تقديم الهاتف الذكي الرائد التالي، وميزاته قبل الظهور الأول.

وهذا، بالطبع، قتل الإثارة المرتبطة بإطلاق الهواتف الذكية الجديدة.

وخلال الإطلاقات أصبح التركيز أقل على المنتج لدرجة أن لا أحد يتذكر المنتج بمجرد انتهاء عرض الإطلاق. حتى إنه في بعض الحالات تتساءل ما الذي يميز هذا الهاتف الذكي مقارنة بطراز العام الماضي ولماذا تكبدت الشركة عناء إطلاق خليفة له عندما تكون الاختلافات ضئيلة.

لا شيء مذهلا

بحسب الكثير من المتابعين، أصبحت الهواتف الذكية باهتة ومملة، وتبدو جميعها متشابهة، مع لمسات نهائية من الزجاج والألمنيوم الفاخر، وشاشات OLED كبيرة، وكاميرات تشبه DSLR في الواقع.

وحتى لو لم تشترِ هاتفًا ذكيًا جديدًا، أو تقوم بالترقية لسنوات، فلن تلاحظ فرقًا كبيرًا في الأداء، وربما قد تحصل على ترقية بسيطة للكاميرا، ولكن لا شيء مذهلاً من شأنه أن يجبرك على الترقية إلى طراز جديد.

فقد ولت أيام التصميمات الرائدة، وأصبحت العلامات التجارية كسولة للغاية لدرجة أنها تنتج نفس تصميم الهاتف الذكي كل عام وتسمية جديدة، ومع ذلك لا تزال تتوقع من الناس أن يشعروا بالإثارة. لقد وصلنا إلى نقطة حيث إذا أضافت شركة زرًا ماديًا جديدًا إلى هاتف ذكي، أو غيرت موضع الكاميرا، نسمي ذلك ابتكارًا.

وأي تغيير طفيف في التصميم المادي أو زيادة أداء الكاميرا ينظر إليه على أنه تحسن. وحتى الهواتف القابلة للطي لا تقدم أي قيمة حقيقية للمستهلكين. فتجربة استخدام هاتف ذكي قابل للطي لا تختلف كثيرًا مقارنة بهاتف ذكي غير قابل للطي.



هل يعود العصر الجريء؟

تظل الحقيقة أن عصر الميزات الكبيرة على الهواتف الذكية قد ولى. وليس من الواضح بعد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الخطوة الثورية التي يمكن أن تضفي البهجة على الهواتف الذكية. ولكن حتى الآن أياً كانت ميزات الذكاء الاصطناعي التي تبدو مفيدة في بعض السيناريوهات، إلا أنه من الواضح أنها لن تغير الطريقة التي نستخدم بها هواتفنا. ومع ذلك، ستبذل العلامات التجارية للهواتف الذكية قصارى جهدها لوضع الذكاء الاصطناعي التوليدي على أجهزتها وبيعه باعتباره ولادة جديدة للهواتف.

مع العلم أن دورة الهواتف الذكية السنوية لن تنتهي في أي وقت قريب، حتى لو أصبحت مملة. وستظل الهواتف الذكية في حياتنا على مدى السنوات القليلة القادمة، وتتعايش مع أي شيء قد يحل محلها مثل نظارات الواقع المعزز، أو جهاز صغير بدون شاشة يتم التحكم فيه صوتيًا، أو الساعات الذكية. فهل يعود العصر الجريء عندما كانت الهواتف الذكية تحاول القيام بأشياء جديدة؟