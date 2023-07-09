الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات الإنترنت
أطلقت الصين، اليوم الأحد، قمرًا صناعيًا جديدًا إلى الفضاء بهدف اختبار تقنيات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء "شينخوا".
وقالت الوكالة الرسمية إن القمر الصناعي أُطلق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب الصين، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-2 سي" الساعة 7:00 مساء (بتوقيت بكين)، ودخل المدار المحدد له.
وأشارت إلى أن هذه المهمة الفضائية هي رقم 478 التي تقوم بها سلسلة صواريخ "لونغ مارش".
وكانت الصين قد أطلقت في 20 يونيو/حزيران الماضي قمرًا صناعيًا يحمل اسم "شييان-25"، على متن صاروخ "لونغ مارش-6" لإجراء تجارب تقنية لرصد الأرض، وفق "شينخوا".