"سبيس إكس" تطلق صاروخًا يحمل 114 قمرًا صناعيًا إلى مدار الأرض المنخفض

بدأت شركة "سبيس إكس"، العام الجديد بإطلاق صاروخ "فالكون 9" الذي يحمل 114 قمرًا اصطناعيًا إلى مدار الأرض المنخفض.

وانطلق الصاروخ، في الساعة 9:56، بالتوقيت الشرقي لأمريكا الشمالية من محطة "كيب كانافيرال" التابعة للقوة الفضائية في ولاية فلوريدا، وهو يحمل الأقمار الاصطناعية المصممة لقياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والعديد من الأجهزة لمراقبة النشاط الزراعي و10 أقمار صناعية جديدة ضمن شبكة إنترنت "ستار لينك".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذه المهمة المسماة "ترانسبورتر 6"، تأتي بعد أن حققت "سبيس إكس" رقمًا قياسيًا بعمليات إطلاق الصواريخ في 2022 ، حيث أطلقت 61 صاروخًا، الأمر الذي تخطط الشركة لتحطيم هذا الرقم، خلال العام الجاري، وذلك بعزمها إطلاق 100 صاروخ.