دخول المستكشف الإماراتي "راشد" إلى مدار القمر

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء، دخول المستكشف "راشد" إلى مدار القمر بنجاح، ضمن الاستعدادات للهبوط التاريخي لأول مهمة إماراتية على سطح القمر.

وأكملت مركبة الهبوط التابعة لشركة "أي سبيس" أول مناورة لدخول مدار القمر، وفق مخطط المهمة وتحت إشراف المهندسين في 21 مارس عند الساعة 5:24 صباحا بتوقيت دولة الإمارات.

ويعتبر الدخول إلى مدار القمر خطوة رئيسية للبدء في المراحل المقبلة من مهمة المستكشف "راشد" بما في ذلك تشغيل أنظمته 5 مرات.

وسيتم إكمال كل المناورات في مدار القمر قبل بدء مرحلة الهبوط المخطط لها في أواخر أبريل 2023 ..وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول موعد وتوقيت الهبوط في الأيام المقبلة.

وبعد نجاح أول مرحلة للمهمة وهي الإطلاق والوصول إلى المدار المنخفض والمرحلة الثانية وهي الملاحة، يتجه المستكشف نحو إتمام المرحلة الثالثة وهي الوصول (الدخول والإنزال والهبوط).