ترك الشاحن متصلا.. كم يستهلك من الكهرباء؟

مع كثرة وجود الأجهزة الإلكترونية القابلة لإعادة الشحن، مثل الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والساعات الذكية، وسماعات الرأس، والكاميرات وغيرها، فلا شك في وجود شاحن هاتف أو لابتوب موصول في المنزل لفترات طويلة على الأقل.

لكن، هل هذا محفوف بالمخاطر؟ وهل هناك تكاليف خفية مرتبطة بترك الشواحن متصلة بالكهرباء طوال الوقت؟

استهلاك الطاقة

بطبيعة الحال، ليست جميع الشواحن متشابهة. وحسب الاستخدام ومتطلبات الطاقة، يمكن أن يتراوح تركيبها الداخلي من البسيط جدًا إلى المعقد.

مع ذلك، يستقبل الشاحن التقليدي التيار المتردد من قابس الحائط، ويحوّله إلى تيار مستمر منخفض الجهد، وهو مناسب لبطارية جهازك.

ولتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر، يحتاج الشاحن التقليدي إلى عدة مكونات كهربائية، مثل المحول، ودائرة كهربائية لإجراء التحويل، وعناصر ترشيح لتحسين جودة جهد التيار المستمر الخارج، ودائرة تحكم للتنظيم والحماية.

لذلك، تستهلك الشواحن الطاقة حتى عند عدم شحنها. فإذا تركت الشاحن موصولًا بالكهرباء، فسيستمر في استهلاك كمية صغيرة من الطاقة لتشغيل دوائر التحكم والحماية. مع ذلك، إذا جمعت جميع شواحن الأجهزة المختلفة في منزلك، فقد يكون هدر الطاقة كبيرًا بمرور الوقت.

مع العلم أن طاقة الاستعداد ليست حكرًا على الشواحن، فالأجهزة الإلكترونية الأخرى، مثل التلفزيون، تستهلك أيضًا جزءًا صغيرًا من طاقة الاستعداد. واعتمادًا على عدد الأجهزة التي تتركها موصولة بالكهرباء، قد يصل استهلاكها على مدار العام إلى عدة كيلوواط/ساعة.

مع ذلك، صُممت الشواحن الحديثة لتقليل استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد. وتأتي هذه الشواحن مزودة بمكونات ذكية لإدارة الطاقة، تبقيها في وضع السكون حتى يحاول جهاز خارجي سحب الطاقة.

مخاطر أخرى

تتآكل الشواحن بمرور الوقت عند مرور الكهرباء عبرها، خاصةً عندما يرتفع جهد الشبكة الكهربائية مؤقتًا عن قيمته المصنفة. فشبكة الكهرباء بيئة فوضوية، وتحدث ارتفاعات مختلفة في الجهد من وقت لآخر. وترك الشواحن معرضة لهذه التقلبات يقصّر عمرها الافتراضي.

وبينما لا ينبغي أن يثير هذا التلف المبكر قلقًا للأجهزة الحديثة بفضل تصميمها المحسن وسهولة التحكم فيها، فإنه يثير قلقًا خاصًا بشأن الشواحن الرخيصة وغير المعتمدة؛ لأنها غالبًا ما تفتقر إلى مستويات الحماية المناسبة، وقد تتعرض لخطر الحريق.

التصرف الصحيح

على الرغم من أن الشواحن الحديثة آمنة جدًا بشكل عام، ويجب أن تستهلك الحد الأدنى من الطاقة الاحتياطية، إلا أنه يُنصح بفصلها عن الكهرباء إن أمكن.

أما إذا ارتفعت درجة حرارة الشاحن عن المعتاد، أو صدر عنه صوت، أو تعرض لأي تلف، فقد حان وقت استبداله، ولا ينبغي تركه موصولًا بالكهرباء.