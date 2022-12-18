الحصاد التقني.. الذكاء الاصطناعي يتوج شراكة الطب والتقنية في 2022

عندما اجتاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) العالم في 2020، لم تجد غالبية الصناعات سوى التكنولوجيا للاستعانة بها من أجل مواصلة أعمالها.

وكان في القلب من ذلك صناعة الرعاية الصحية؛ والتي اعتمدت بدورها على التكنولوجيا ولا سيما الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة؛ لتطوير العلاجات المنقذة للحياة بشكل أسرع وتوفير الرعاية الروتينية أثناء عمليات الإغلاق.

ومنذ ذلك الحين، ظهرت العديد من الابتكارات التكنولوجية الطموحة في المجال الطبي التي من شأنها مساعدة الأطباء والجراحين والباحثين على تقديم مستويات أعلى من الرعاية وتطوير علاجات جديدة بشكل أسرع من أي وقت مضى.

ووفق تقارير متخصصة، فإن ما يقرب من 86٪ من المؤسسات ذات الصلة بالرعاية الصحية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي. فيما تعتزم هذه الشركات استثمار نحو 54 مليون دولار في مبادرات الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة.

ويرى البعض أن هناك الكثير لم يتحقق بعد من شراكة الطب والتكنولوجيا، إلا أن العديد من الإسهامات التي ظهرت في السنوات الأخيرة تعمل بالفعل على تحسين جودة الرعاية وتغطي جسم المرضي من الرأس إلى أخمص القدم.