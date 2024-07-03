"واتساب" يتيح لك إنشاء إصدارات الذكاء الاصطناعي لنفسك

يعمل تطبيق "واتساب" الشهير على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء صور لأنفسهم تم ابتكارها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وقد ظهرت هذه الوظيفة التي يطلق عليها اسم "Imagine Me" مؤخرًا في الإصدار التجريبي من التطبيق.

ووفقًا لتقرير حديث، فإن الميزة الجديدة لا تزال قيد التطوير حاليًا، لكن المعلومات المسربة تشير إلى أنه سيُطلب من المستخدمين تحميل الصور عند الاشتراك فيها.

وبمجرد أن يقوم المستخدمون بتغذية ما يكفي من الصور، سيكون بمقدورهم أن يطلبوا من "Meta AI" إنشاء صورة ذكاء اصطناعي لأنفسهم بمجرد كتابة "تخيلني" Imagine Me عند التحدث إلى "Meta AI chatbot" الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

ونظرًا لأن هذه وظيفة تجريبية، سيحتاج المستخدمون إلى تفعيلها يدويًا.

أخبار ذات علاقة "واتساب" يختبر ميزة جديدة عند الفشل بارسال الصور والفيديوهات

من سيتحكم بالميزة؟

بما أنه تتم معالجة الأمر بشكل مستقل، فمن غير المحتمل أن يتمكن "Meta AI" من قراءة محتويات محادثتك. ومع ذلك، ستتم مشاركة الصورة تلقائيًا في الدردشة.

كما سيتمتع المستخدمون بالتحكم الكامل في الميزة وسيتمكنون من حذف جميع صور الإعداد الخاصة بهم في أي وقت من إعدادات Meta AI.

يذكر أنه في الأشهر القليلة الماضية، طرح تطبيق "واتساب" العديد من الميزات الجديدة مثل القدرة على تعيين رسائل صوتية مدتها دقيقة واحدة في Status، وإعادة تصميم واجهة المستخدم للمكالمات الصوتية والقدرة على مشاركة الشاشة والصوت على آيفون أثناء مكالمات الفيديو.

ومع ذلك، قد لا تصل ميزة الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في أي وقت قريب، إذ لا يزال طرح برنامج الدردشة الآلية مستمرًا، ولم يصل إلى جميع المستخدمين بعد.

ولمعرفة ما إذا كان لديك حق الوصول، ابحث عن أيقونة زرقاء جديدة على شاشة قائمة الدردشة الرئيسة.