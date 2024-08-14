كشفت شركة جوجل، الثلاثاء، عن تشكيلة جديدة من هاتفها الذكي "بيكسل" عززت فيها الاعتماد على أدواتها للذكاء الاصطناعي فيما تسرع الخطى لدمج هذه التكنولوجيا الحديثة في أجهزتها.

وبكشفها عن مجموعة الأجهزة الجديدة في مقر "ألفابت" في "ماونتن فيو" بولاية كاليفورنيا، تكسر جوجل تقليداً حافظت عليه في جميع إصدارات "بيكسل"، هاتفها الذكي الرائد الذي طرحته للمرة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وهو الإعلان عنها في الخريف.

وتبكير الطرح أحدث محاولات جوجل لمواكبة المنافسين في دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها الموجهة للمستهلكين ويأتي قبل إطلاق "أبل" المزمع لهاتف "آيفون" جديد في سبتمبر/ أيلول.

وكانت "أبل" قد أعلنت في يونيو/ حزيران أنها ستُدخل تحديثات على أجهزتها، ومنها أحدث إصدار من هواتف آيفون، تشمل "أبل إنتليجنس"، وهي مجموعة من الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي داخل التطبيقات الأصلية، فضلاً عن تزويدها بتطبيق (تشات جي.بي.تي)، وهو برنامج الدردشة الآلي الذي طورته (أوبن إيه.آي) المدعومة من مايكروسوفت.

ميزات "بيكسل" الخاصة

ومن ميزات الذكاء الاصطناعي التي أعلنت عنها جوجل، الثلاثاء، واحدة يختص بها "بيكسل" فقط تتيح للمستخدمين البحث عن المعلومات المخزنة في لقطات الشاشة.

ويمكن لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد الآن أيضاً سحب "جيميناي"، برنامج الدردشة الآلي من جوجل، فوق تطبيق آخر للإجابة على أسئلة أو إنشاء محتوى.

وقال ريك أوسترلوه، نائب الرئيس الأول للأجهزة والخدمات في جوجل: "كان هناك الكثير من الوعود والكثير من التنويهات عن أمور ستتحقق قريبا، ولكن لم يكن هناك ما يكفي ليدعم ذلك على أرض الواقع فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ولهذا السبب فإننا اليوم نحول الوعود إلى واقع. نحن الآن في عصر جيميناي بالكامل".

وقام الموظفون بالعديد من العروض التوضيحية الحية لوظائف "جيميناي" الجديدة، مثل ميزة المحادثة الصوتية، رغم أن محاولة استخدام البرنامج للمقارنة بين صورة ملصق حفل موسيقي وتطبيق التقويم استغرقت 3 محاولات وجهازين لتعمل بنجاح.

وستباع النسخة الأساسية من "بيكسل 9" ذات شاشة مقاس 6.3 بوصة بسعر يبدأ من 799 دولاراً، وهو أغلى من الطراز السابق بمئة 100 دولار.

وقال متحدث باسم الشركة إن هذه النسخة و"بيكسل 9 برو إكس.إل" بشاشة مقاس 6.8 بوصة سيبدأ طرحهما في وقت لاحق هذا الشهر .

أما "بيكسل 9 برو"، الذي يأتي بميزات إضافية مثل كاميرا أفضل، و"بيكسل 9 برو فولد" القابل للطي فسيطرحان في سبتمبر/ أيلول.

وستتيح جوجل طلب الأجهزة الجديدة مسبقاً اليوم الثلاثاء.

وأعلنت جوجل اليوم أيضاً عن إصدارات جديدة مثل ساعتها الذكية، "بيكسل ووتش 3"، وسماعة الأذن اللاسلكية "بيكسل بودز برو 2".

وأضافت جوجل ميزة "لوس أوف بالس" أو فقدان النبض إلى ساعة "بيسكل ووتش" الجديدة.

وتستخدم الميزة خوارزميات لتحديد ما إذا كان قلب المستخدم قد توقف ويمكنها الاتصال بخدمات الطوارئ. وستتوفر الميزة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأعلنت جوجل و"بيلوتون"، شركة اللياقة البدنية المعروفة بدراجتها الثابتة، اليوم أيضاً عن شراكة محتوى ستمكن المشتركين في خدمة جوجل (فيبيت بروميوم) من الوصول إلى مكتبة من حصص التدريب الخاصة ببيلوتون.