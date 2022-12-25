"HuggieBot 3" أول روبوت بحجم إنسان للعناق المثالي

كشف فريق من خبراء معهد "ماكس بلانك" للأنظمة الذكية عن الإصدار الثالث من الروبوت "HuggieBot"، الذي يستخدم العلم من أجل تقديم العناق المثالي للأفراد.

وربما لا يكون العناق هو أول ما يتبادر إلى الذهن عند التفكير في الأشياء التي يمكن للروبوتات أن تساعد البشرية بها، لكن فريق المعهد له رأي آخر في هذا الأمر.

وشاركت أليكسيس بلوك وزملاؤها، في مشروع "HuggieBot"، لسنوات في محاولة لإنشاء روبوت يمكنه تقديم عناق يشبه الإنسان وبالتالي استبدال الأشخاص الفعليين في سيناريوهات مختلفة.