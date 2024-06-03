إيران تحجب 35 حساب إنستغرام لسبب صادم

حجبت السلطات الإيرانية، الأحد، 35 حساباً على تطبيق "إنستغرام" في محافظة أصفهان بحجة "الترويج لأسلوب الحياة الغربي ونشر محتوى غير لائق".

وقال مصطفى مرتضوي رئيس الشرطة السيبرانية في أصفهان، إن "حسابات إنستغرام تلك حاولت إغراء الشباب من خلال نشر وتحميل صور بذيئة وإعلانات بمحتوى غير لائق".

وأضاف مرتضوي أنه "تمت إحالة مدراء هذه الصفحات إلى المحكمة، وأن كافة أنشطة الذين ينتهكون الأعراف الاجتماعية في الفضاء الإلكتروني تخضع لسيطرة الشرطة".