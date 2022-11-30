دراسة: السيارات الكهربائية هي الأكثر تفضيلاً للكلاب‎‎

كشفت دراسة علمية جديدة أجراها باحثون من جامعة "لينكولن" أن الكلاب تفضل السيارات الكهربائية على السيارات التي تعمل بالوقود.

وأرجع الباحثون ذلك إلى أن السيارات الكهربائية توفر رحلة أكثر سلاسة مع انخفاض ضوضاء الطريق والاهتزاز، ما يمكن أن يخفض معدل ضربات قلب الكلب بنسبة تصل إلى 30%، مما يساعد على منع دوار السيارة.

أخذ الباحثون 20 كلبًا في رحلة على بعد 10 دقائق بالسيارة، أولاً في سيارة كهربائية ثم في سيارة تعمل بالديزل. ووجدوا أن الأشخاص الخاضعين للاختبار كانوا أكثر قلقًا في السيارة التي تعمل بالوقود.

وتم تسجيل القياسات الحيوية لجميع الكلاب في الدراسة، بتكليف من منصة CarGurus لتداول السيارات، أثناء رحلاتها. وتم تصويرها أيضًا باستخدام كاميرا GoPro لتحديد أي سلوكيات تشير إلى عدم الراحة أو الاسترخاء.