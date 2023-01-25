مخاوف متزايدة من قدرات "ChatGPT"

وقال الموقع، إن باحثين أجروا "عددا من التجارب لمعرفة قدرات البرنامج ومدى قدرته على اجتياز اختبار منح رخصة الطب، ووجدوا أن أداءه كان جيدًا بما يكفي لاجتياز جميع العتبات المطلوبة للترخيص".

واكتشف الباحثون أن البرنامج "كان قادرًا على إنشاء فقرات مكتوبة متسقة للغاية وأظهرت نوع البصيرة التي يحتاجها الشخص ليصبح طبيباً ناجحاً".