تقنية ثورية لتوفير المياه العذبة من بخار المحيطات

طور باحثون من جامعة "إلينوي" الأمريكية، تقنية ثورية لتحويل بخار الماء المتصاعد من سطح المحيطات الموجودة في كوكب الأرض إلى مصدر غير محدود للمياه العذبة غير المستغلة.

وابتكر الباحثون جهازًا قادرًا على حصاد المياه المتبخرة من البحار والمحيطات في أي مكان في العالم وتحويلها إلى مصدر مائي متجدد بعد تكثيفها.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "نيتشر ساينتيفيك ريبورتس" العلمية، إلى إمكانية تطبيق التقنية الجديدة في 14 مكانًا يعاني من شح المياه حول العالم، واستدامتها في وجه الظواهر المصاحبة للتغير المناخي.

وركز الباحثون سابقًا على حلول تعتمد على المياه الموجودة على اليابسة، ولكن التقنية الجديدة تمتاز بتوافقها مع دورة المياه، ما يوفر خيارات جديدة غير مطروحة سابقًا.

وقال الأستاذ الدكتور برافين كومار، المشارك في الدراسة، إن "شح المياه مشكلة عالمية، وترتبط بانخفاض مستويات المياه في الأنهار والبحيرات، ما يؤثر على مياه الشرب والزراعة، ولكن يوجد في المناطق شبه الاستوائية مصدر غير مدروس مسبقًا للحصول على المياه، إذ تتبخر مياه البحار باستمرار نتيجة الإشعاع الشمسي المناسب".