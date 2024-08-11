إذا كنت من الأشخاص الذين يذهبون إلى الفراش في صمت تام كل ليلة، فقد يبدو من الغريب بالنسبة لك أن تضيف خدمة مثل يوتيوب مؤقتًا للنوم، إذ يحتاج بعضنا فعلًا إلى تشغيل فيديو أو موسيقى في الخلفية من أجل النوم كل ليلة، ويوتيوب هو نوعًا ما الأداة المثالية لذلك.

وعلى حين تحتوي الخدمة على إمداد غير محدود تقريبًا من مقاطع الفيديو الطويلة لتشغيلها لمساعدتك على النوم، المشكلة هي أن بعضها طويل جدًّا، ما يجعلك معرضًا لخطر الاستيقاظ على الفيديو بعد ساعة أو ساعتين إذا كان لا يزال قيد التشغيل.

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وتجري يوتيوب دائمًا تجارب روتينية على ميزات جديدة، ويتضمن أحدث اختبار لها مؤقتًا للنوم يوقف الفيديو بعد مدة زمنية محددة يحمل اسم Sleep Timer.

على الرغم من أن هذا المؤقت ليس ميزة مذهلة، ولكنه لا يزال مفيدًا للأشخاص الذين يحبون النوم مع تشغيل ملفات بودكاست طويلة أو موسيقى في الخلفية.

ويمكن لمستخدمي يوتيوب بريميوم الآن تمكين هذا المؤقت من خلال خيار الإعدادات، ثم تجربة ميزات جديدة تجريبية على الهاتف المحمول.

وسيظهر خيار Sleep Timer بعد ذلك في قائمة الإعدادات في مشغل الفيديو، ويمكنك ضبط المؤقت لإيقاف الفيديو بعد 10 دقائق أو 15 دقيقة أو 20 دقيقة أو 30 دقيقة أو 45 دقيقة أو 60 دقيقة أو حتى انتهاء الفيديو.

بمجرد توقف يوتيوب عن التشغيل مؤقتًا، سترى نافذة منبثقة تطلب منك تمديد المؤقت في حال رغبتك في ذلك، يذكر أن موقع يوتيوب تأخر قليلًا في المنافسة في إضافة هذه الميزة، فقد كان لدى سبوتيفاي مؤقت نوم منذ مدة من الوقت، وبدأ تيك توك في اختبار تحسين النوم بناءً على وقت نوم محدد مسبقًا منذ العام الماضي.

تقول صفحة الميزات التجريبية لموقع يوتيوب إن ميزة مؤقت النوم ستكون متاحة في 2 أيلول/ سبتمبر القادم على يوتيوب بريميوم، ولكن نأمل أن تجعلها منصة البث دائمة وتوسعها للمستخدمين المجانيين.