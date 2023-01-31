مشروع لإعادة طائر الدودو المنقرض للحياة مجدداً
كشفت شركة أمريكية ناشئة عن خطط لإعادة طائر الدودو المنقرض، وذلك بعد تجدد الآمال في عودته للحياة بفضل نجاح أول تسلسل ناجح للجينوم الكامل للطائر.
تأتي تلك الخطوة بعد أكثر من 350 سنة مرت على انقراض الطائر، الذي لا يطير، من جزيرة موريشيوس في القرن السابع عشر.
وستضخ شركة Colossal Biosciences الأمريكية 150 مليون دولار لإعادة إحياء طائر الدودو الذي يعد أحد أشهر المخلوقات المنقرضة على هذا الكوكب.
وسيسير مشروع إعادة طائر الدودو جنباً إلى جنب مع مشاريع إعادة إحياء مخلوقات أخرى انقرضت سابقاً مثل الماموث الصوفي والنمر التسماني المنقرض.
ولتحقيق هذا الإنجاز، كان على العلماء أولاً ترتيب جينوم طائر الدودو بالكامل من عينات العظام وشظايا أخرى، وهو ما تم إنجازه الآن.
بعد ذلك، سيتعين عليهم إجراء تعديل جيني لخلية جلد أحد الأقارب الأحياء، وفي حالة طائر الدودو سيكون حمامة نيكوبار، التي يتطابق جينومها مع جينات الطائر المنقرض.
ويجب بعد ذلك استخدام هذه الخلية المعدلة وراثيًا لإنشاء جنين - بنفس الطريقة التي استخدمت بها المعزة دوللي في عام 1990- وتم تصنيفها على أنها أم بديلة حية.
وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يأمل العلماء أن يشبه الفرخ الذي يفقس شيئًا ما بين حمامة نيكوبار وطائر الدودو المنقرض.
ومع ذلك، شددت الخبيرة التي تقود مشروع إعادة طائر الدودو - عالمة الوراثة القديمة بيث شابيرو - على أنه لن يكون من السهل إعادة إنشاء "حيوان حي، يتنفس، حقيقي" على شكل طائر يبلغ طوله مترا واحدا.
وكان فريق بيث هو الذي قام بتسلسل جينوم الطائر بالكامل لأول مرة في مارس 2022، بعد أن أمضى سنوات يكافح للعثور على الحمض النووي المحفوظ جيدًا.
وحصل طائر الدودو على اسمه من الكلمة البرتغالية "أحمق"، كما تقول الروايات؛ لأنه كان ثقيلاً وبطيئاً ولا يمكنه الهرب من الصيادين البشر.
وكانت آخر مشاهدة مؤكدة لطائر الدودو في عام 1662 بعد أن اكتشف البحارة الهولنديون الأنواع لأول مرة قبل 64 عامًا فقط في عام 1598.