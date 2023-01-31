مشروع لإعادة طائر الدودو المنقرض للحياة مجدداً

كشفت شركة أمريكية ناشئة عن خطط لإعادة طائر الدودو المنقرض، وذلك بعد تجدد الآمال في عودته للحياة بفضل نجاح أول تسلسل ناجح للجينوم الكامل للطائر.

تأتي تلك الخطوة بعد أكثر من 350 سنة مرت على انقراض الطائر، الذي لا يطير، من جزيرة موريشيوس في القرن السابع عشر.

وستضخ شركة Colossal Biosciences الأمريكية 150 مليون دولار لإعادة إحياء طائر الدودو الذي يعد أحد أشهر المخلوقات المنقرضة على هذا الكوكب.

وسيسير مشروع إعادة طائر الدودو جنباً إلى جنب مع مشاريع إعادة إحياء مخلوقات أخرى انقرضت سابقاً مثل الماموث الصوفي والنمر التسماني المنقرض.

ولتحقيق هذا الإنجاز، كان على العلماء أولاً ترتيب جينوم طائر الدودو بالكامل من عينات العظام وشظايا أخرى، وهو ما تم إنجازه الآن.

بعد ذلك، سيتعين عليهم إجراء تعديل جيني لخلية جلد أحد الأقارب الأحياء، وفي حالة طائر الدودو سيكون حمامة نيكوبار، التي يتطابق جينومها مع جينات الطائر المنقرض.